Fotos y video: así fue el desalojo del emblemático boliche Pinar de Rocha
El dueño del boliche, Daniel Bellini, fue denunciado por falta de pago del alquiler. Después de décadas bajó la persiana un ícono de la noche del oeste.
La Policía bonaerense desalojó este martes las instalaciones del boliche Pinar de Rocha, un ícono de la vida nocturna del oeste del Conurbano que desde 1969 funcionaba en el mismo predio del partido de Morón.
Según explicó Daniel Bellini, representante del boliche, durante la época de pandemia el local bailable tuvo que permanecer cerrado por el confinamiento, por lo que le fue imposible pagar el total del alquiler.
Pero la pandemia terminó, la dueña del local le cedió el predio a sus herederos, y los nuevos propietarios no aceptaron el acuerdo, que incluia ocupar el lugar sin contrato y sin el pago del alquiler.
Alrededor de 60 efectivos, tanto de la Policía Bonaerense como del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), rodearon el predio e ingresaron para desalojar a los presentes.
A partir de ese "cambio de gestión" Bellini enfrentó una denuncia por falta de pago de alquiler que devino en la solicitud formal de que desaloje el predio, una orden que fue emitida por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil 40 y reforzada esta semana por la jueza María Victoria Aloe, del Juzgado Civil y Comercial 9 de Morón.
"Siempre se alquiló el lugar. Acá lo que ocurrió es que la señora que era la dueña, que estuvo durante los últimos años de su vida postrada, le dejó el bien a la persona que la cuidaba. No sabemos bien por qué ocurrió así. Siempre fue una controversia esto", convino Bellini en declaraciones al canal TN.
El empresario aseguró que le pidieron 10 millones de dólares para comprar el terreno -"que no lo vale de ninguna manera", aclaró- y así poder quedarse en la casa de Villa Sarmiento, partido de Morón, donde empezó en 1969 como una confitería y se convirtió en un ícono.
En su último día, Bellini y parte de los empleados de Pinar de Rocha estuvieron prácticamente atrincherados adentro de la casa, con la seguridad de que los nuevos dueños pretenden construir un complejo inmobiliario en ese sitio una vez que sea desmantelada la estructura actual.
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