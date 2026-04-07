Fotos y video: así fue el desalojo del emblemático boliche Pinar de Rocha

"Siempre se alquiló el lugar. Acá lo que ocurrió es que la señora que era la dueña, que estuvo durante los últimos años de su vida postrada, le dejó el bien a la persona que la cuidaba. No sabemos bien por qué ocurrió así. Siempre fue una controversia esto", convino Bellini en declaraciones al canal TN.

desalojo pinar de rocha

El empresario aseguró que le pidieron 10 millones de dólares para comprar el terreno -"que no lo vale de ninguna manera", aclaró- y así poder quedarse en la casa de Villa Sarmiento, partido de Morón, donde empezó en 1969 como una confitería y se convirtió en un ícono.

En su último día, Bellini y parte de los empleados de Pinar de Rocha estuvieron prácticamente atrincherados adentro de la casa, con la seguridad de que los nuevos dueños pretenden construir un complejo inmobiliario en ese sitio una vez que sea desmantelada la estructura actual.