Desalojaron el boliche Pinar de Rocha por una deuda en el pago del alquiler

“Siempre se alquiló el lugar. Acá lo que ocurrió es que la señora que era la dueña, que estuvo durante los últimos años de su vida postrada, le dejó el bien a la persona que la cuidaba. No sabemos bien por qué ocurrió así. Siempre fue una controversia esto”, indicó.

“Estuvimos dos años sin trabajar. Es muy difícil pensar que en ese momento podíamos mantener los alquileres en tiempo y forma, pero aprovecharon ese suceso para intentar llevar adelante un emprendimiento inmobiliario”, sostuvo en diálogo con TN. Dijo que, si bien está “dispuesto a comprar el bien”, “llegaron a pedir 10 millones de dólares, que no lo vale de ninguna manera”.

En el lugar trabajaban cerca de 60 efectivos policiales, además de oficiales de justicia y móviles de Secretaría seguridad Morón.