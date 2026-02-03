Freno a las picadas en la General Paz: la policía porteña secuestró más de 10 autos tuneados

Policía de la Ciudad secuestró 11 autos

Como resultado, se inspeccionaron 63 vehículos, se labraron once actas de infracción, y se procedió al secuestro de 11 rodados - nueve autos y dos motos - por diversas irregularidades y por haber sido identificados en registros fílmicos previos participando en carreras de velocidad.

Además, se identificó a 95 personas que, si bien no registraban impedimentos legales, sí poseían antecedentes de infracciones de tránsito por exceso de velocidad. Durante el procedimiento también fue identificado un hombre que operaba un dron sobre la avenida para filmar las maniobras.

En la causa intervino la Unidad Fiscal Especializada en Delitos, Contravenciones y Faltas Especiales que labró actuaciones por infracción al artículo 132 del Código Contravencional de la Ciudad.

