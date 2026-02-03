Freno a las picadas en la General Paz: la policía porteña secuestró más de 10 autos tuneados
Las carreras ilegales eran filmadas con un dron y los videos se compartían en redes sociales. Se inspeccionaron 63 vehículos y se identificó a 95 personas.
En el marco de un megaoperativo contra las picadas sobre la avenida General Paz, la Policía de la Ciudad secuestró once vehículos, entre autos y motos, e identificó a 95 personas. Las carreras ilegales se realizaban los jueves, se filmaban con un dron y se subían los videos a las redes sociales para promocionarlas.
El procedimiento se concretó el jueves pasado a la altura del kilómetro 5800 de la avenida General Paz, sentido al Riachuelo, luego de reiteradas denuncias por picadas de autos y motos en ese sector.
Luego de varios días de tareas investigativas, se estableció que estas maniobras se realizaban principalmente los jueves y que los involucrados se reunían siempre en un mismo punto de encuentro: en el estacionamiento de una estación de servicio ubicada frente a Tecnópolis. Desde allí, los vehículos partían a gran velocidad por la avenida.
A su vez, los investigadores comprobaron que las picadas eran filmadas y que los videos se compartían luego en redes sociales como una forma de promocionar estas carreras ilegales.
Con esa información, personal de la División Contravenciones y Faltas de la Policía de la Ciudad montó un operativo cerrojo que permitió controlar los accesos y salidas del predio, con la colaboración del Cuerpo de Agentes de Tránsito y Seguridad y peritos de la División Sustracción de Automotores y Autopartes.
Como resultado, se inspeccionaron 63 vehículos, se labraron once actas de infracción, y se procedió al secuestro de 11 rodados - nueve autos y dos motos - por diversas irregularidades y por haber sido identificados en registros fílmicos previos participando en carreras de velocidad.
Además, se identificó a 95 personas que, si bien no registraban impedimentos legales, sí poseían antecedentes de infracciones de tránsito por exceso de velocidad. Durante el procedimiento también fue identificado un hombre que operaba un dron sobre la avenida para filmar las maniobras.
En la causa intervino la Unidad Fiscal Especializada en Delitos, Contravenciones y Faltas Especiales que labró actuaciones por infracción al artículo 132 del Código Contravencional de la Ciudad.
