Incendio en un restaurante de Avenida de Mayo afectó a 4 personas
El fuego se inició en el área de la cocina y el intenso humo se extendió hacia los pisos superiores, donde funciona un hotel.
Cuatro personas tuvieron que ser asistidas y tres evacuadas por un incendio que se desarrolló este martes a un restaurante del microcentro porteño. Al menos cinco dotaciones de Bomberos de la Ciudad y varios móviles del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) trabajaron en el lugar.
El siniestro se originó pasadas las 10 en un restaurante ubicado en Avenida de Mayo 624, donde en la parte superior funciona un hotel de cinco pisos. Según detalló personal de Bomberos, el fuego se gestó en el área de la cocina, ubicada en la planta baja, y la gran cantidad de humo se propagó hacia las plantas superiores del inmueble a través de los conductos de ventilación.
“Se produjo un proceso combustivo en la freidora del restaurante ubicado en planta baja y se propagó hacia la campana extractora y el conducto evacuador de gases hasta llegar a la terraza, por eso se podía observa una gran cantidad de humo en el lugar”, detalló Diego Coria, jefe de Bomberos de la Ciudad.
Ante esta situación, los bomberos procedieron a desdoblarse en grupos para combatir el fuego hasta extinguirlo, al tiempo que se evacuaba a los damnificados. Hacia las 10.45, el proceso se encontraba dominado: "Se está realizando una inspección en su totalidad del conducto que remata por el contrafrente hacia la terraza”, detalló Coria.
Tanto las personas que trabajaban dentro del restaurante como los huéspedes del hotel fueron rápidamente evacuados y atentidos por los equipos de emergencia. Según informaron fuentes del SAME, cuatro pacientes, entre ellas un menor, tuvieron que ser asistidos en el lugar, donde recibieron la oxigenación correspondiente y afortunadamente no requirieron de ser trasladadas a un hospital. En tanto, otros tres mayores fueron evacuados.
Con motivo del incendio, en el lugar se montó un amplio operativo que incluyó la presencia de 17 móviles del SAME, entre ambulancias, unidad de triage y motos sanitarias. Al lugar acudió también personal del Grupo Especial de Rescate de los barrios de Caballito y Saavedra y personal de la Comisaría 1D de la Policía de la Ciudad, a cargo del oficial Maximiliano González.
Con motivo del operativo, la avenida 25 de Mayo permaneció cortada al tránsito vehicular en su totalidad entre las calles Perú y Chacabuco. Hacia las 11 el incendio ya había sido extinguido.
