Incendio en un restaurante de Avenida de Mayo afectó a 4 personas

Con motivo del incendio, en el lugar se montó un amplio operativo que incluyó la presencia de 17 móviles del SAME, entre ambulancias, unidad de triage y motos sanitarias. Al lugar acudió también personal del Grupo Especial de Rescate de los barrios de Caballito y Saavedra y personal de la Comisaría 1D de la Policía de la Ciudad, a cargo del oficial Maximiliano González.

Con motivo del operativo, la avenida 25 de Mayo permaneció cortada al tránsito vehicular en su totalidad entre las calles Perú y Chacabuco. Hacia las 11 el incendio ya había sido extinguido.