Pilar pelea por su vida: tiene leucemia y necesita ayuda para seguir su tratamiento en Singapur

Un estudio de sangre confirmó lo impensado: Pilar tenía leucemia linfoblástica aguda tipo T. Desde ese momento, comenzó un largo camino de internaciones, quimioterapias y tratamientos intensivos en el Hospital Gutiérrez. En enero de 2022 llegó el primer trasplante de médula ósea y el donante fue su hermano mayor.

En el camino estuvo en terapia intensiva, permaneció siete días intubada y tuvo que volver a aprender a caminar y salió adelante. Pero en 2025, los valores hematológicos volvieron a caer. La enfermedad había regresado, esta vez transformada en leucemia mieloide aguda. Comenzó entonces una etapa durísima: quimioterapias más agresivas, internaciones prolongadas y tres ingresos a terapia intensiva al borde de la muerte por cuadros de sepsis.

pilar mancuso

Los doctores dijeron que no había más chance en Argentina. Ante esa triste y angustiante noticia, sus padres no se quedamos de brazos cruzados. Se contactaron con otras madres, con el apoyo del hospital que les ayudó y los fueron orientando hasta que pudieron conseguir que Pilar fuera traslada al otro lado del mundo, al Hospital KK Women's and Children's de Singapur.

No fue fácil, pero con esfuerzo y ayuda de una colecta que se realizó la familia entera pudo viajar para estar con Pilar. "Llegamos a Singapur porque acá existe una oportunidad que en nuestro país ya no teníamos. El tratamiento completo implica una estadía aproximada de seis meses. Hoy llevamos un mes y medio, y este tiempo fue mucho más duro de lo que imaginábamos", contó Sabrina a minutouno.com.

pilar mancuso

El tratamiento en Singapur es único: combina quimioterapia intensiva con un doble trasplante de células madre, incluso con presencia de enfermedad activa, algo que en Argentina no se realiza. En el caso de Pilar, las células provienen de su papá y de un cordón umbilical de Estados Unidos.

El costo es enorme. "Para poder ingresar y comenzar la atención en el Hospital KKH, tuvimos que realizar un depósito inicial de 500.000 dólares. Ese dinero estaba destinado a cubrir el primer período de internación y el trasplante, aunque no incluía las células madre necesarias para una segunda etapa", relató Sabrina.

Pero la salud de Pilu se complicó gravemente. "En estas semanas tuvo que pasar cinco veces por el quirófano, estuvo en terapia intensiva y necesitó tratamientos y medicamentos de costos que jamás hubiéramos podido prever. Pilu enfrentó infecciones severas por hongos, virus y bacterias, y como mamá no tuve opción: había que avanzar con cada procedimiento, porque de eso dependía su vida", explicó la mamá.

pilar mancuso Pilar Mancuso tiene 10 años, desde los 5 lucha contra una leucemia.

Todo eso hizo que el depósito inicial se fuera utilizando y hoy está prácticamente agotado por eso necesitan ayuda. "En este momento estamos en una situación muy delicada. No contamos con el dinero necesario para realizar el trasplante, que incluye —en el mejor de los casos— 30 días de internación, quimioterapias, medicamentos e insumos, estudios de alta complejidad y el cuidado posterior al trasplante", añadió Sabrina.

pilar mancuso

"Hoy nos faltan 300.000 dólares. Y lamentablemente, estos valores pueden seguir cambiando y nunca son menos. Pedimos ayuda a quienes puedan colaborar económicamente y también a quienes puedan difundir nuestra historia, para que llegue a más personas", relató la mujer.

"Sabemos que es una carga muy grande, pero también sabemos que cuando una historia llega a los corazones correctos, las cosas pueden cambiar. Pilu tiene una fuerza inmensa, ganas de vivir y un futuro por delante. Yo tengo esperanza", manifestó Sabrina

Para colaborar, la familia comparte toda la información en redes sociales bajo el nombre @juntosxpilu, donde también advierten sobre cuentas falsas. Las cuentas solidarias están a nombre de Carlos Mancuso, el papá de Pilar.