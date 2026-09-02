Friedrich Nietzsche y su célebre reflexión sobre la educación de la juventud
Entre las figuras más influyentes de la historia, el alemán cuestionó las bases morales y religiosas de Occidente, con especial foco en el cristianismo.
Friedrich Nietzsche dejó algunas de las reflexiones más interesantes de la filosofía occidental sobre la moral, la religión, la educación, la libertad y la sociedad.
"La forma más segura de corromper a un joven es enseñarle a tener en mayor estima a quienes piensan como él que a quienes piensan diferente" es una de las citas que se le atribuyen, en la cual pone el foco en el peligro de enseñar a una persona joven que quienes comparten sus opiniones merecen automáticamente más respeto que quienes mantienen posiciones diferentes.
El peligro del dogmatismo y el valor del pensamiento crítico según Nietzsche
Para Nietzsche, la formación intelectual implicaba enfrentarse a aquello que incomoda, someter las propias convicciones a examen y evitar aceptar una idea únicamente porque haya sido transmitida por una determinada autoridad.
Por eso, la idea central de la frase no consiste simplemente en "respetar al que piensa diferente", sino que invita a conceder valor intelectual a la discrepancia.
En el fondo, Nietzsche apunta hacia una tentación muy humana: rodearnos de personas que confirman aquello que ya creemos. Resulta cómodo escuchar constantemente que tenemos razón. Es mucho más difícil enfrentarse a argumentos capaces de poner en duda nuestras certezas, pero precisamente esa incomodidad puede resultar productiva. Pensar implica comparar, cuestionar, corregir y, en ocasiones, cambiar de opinión.
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