Friedrich Nietzsche y su célebre reflexión sobre la educación de la juventud

"La forma más segura de corromper a un joven es enseñarle a tener en mayor estima a quienes piensan como él que a quienes piensan diferente" es una de las citas que se le atribuyen, en la cual pone el foco en el peligro de enseñar a una persona joven que quienes comparten sus opiniones merecen automáticamente más respeto que quienes mantienen posiciones diferentes.