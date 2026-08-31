El filósofo que realizó una llamativa advertencia en 1974: la verdadera felicidad implica autenticidad
Un pensamiento que demuestra la importancia de una existencia coherente con uno mismo y con valores profundos.
Mientras el ritmo frenético y la sobreexposición de hoy dejan al descubierto que el placer y el confort aumentan la sensación de vacío; el filósofo y profesor de la Universidad de Harvard, Robert Nozick ya en 1974 propuso una idea a contrapelo.
En su libro con más repercusión Anarquía, Estado y Utopía, indicó “Una buena vida no puede reducirse a experiencias placenteras; el bienestar implica también autenticidad”.
En este punto, frente a las teorías hedonistas que ubican al bienestar como bien supremo y proponen evitar al máximo el sufrimiento, Nozick plantea enaltecer y llevar a la máxima relevancia a la autenticidad.
El análisis del filósofo sobre las experiencias placenteras y la realidad de la vida
Para desarrollar sus ideas, Nozick imaginó una “máquina de experiencias” que fuera capaz de ofrecer cualquier sensación deseada.
Quien se conectara a esa máquina podría vivir una existencia perfecta, llena de felicidad, éxito, amor o reconocimiento, aunque todo fuese una simulación creada artificialmente.
Luego de presentar esta idea, se preguntó “si pudiéramos conectar nuestro cerebro a una experiencia perfecta e indistinguible de la realidad, ¿lo haríamos para siempre?”.
La verdadera felicidad
Como profundiza la nota de The Objetive, esta reflexión pareciera el diálogo perfecto con la sociedad actual.
Ya nadie puede negar que la cultura digital generó una idea de felicidad cuidadosamente editada y muy asociada al consumo.
Sin embargo, distintos expertos en psiquiatría, psicología y filosofía contemporánea, como Marian Rojas Estapé o Mario Alonso Puig, coinciden en que el exceso de gratificación inmediata no siempre conduce a una mayor satisfacción vital.
De hecho, siguiendo la nota de The Objetive, numerosos estudios sobre salud mental apuntan a un aumento de la ansiedad, la desconexión emocional y la sensación de vacío incluso en sociedades con mayores niveles de comodidad material.
En ese contexto, la autenticidad aparece como un valor en alza. La necesidad de vivir de forma coherente con los propios principios, de construir relaciones reales y de encontrar significado más allá del consumo o la aprobación externa conecta directamente con el pensamiento de Nozick.
El bienestar, según esta perspectiva, no depende solo de cómo nos sentimos, sino también de la relación honesta que mantenemos con nuestra propia vida.
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