La frase del filósofo Lao Tse sobre la sabiduría y el autoconocimiento.

Para empezar, soltá la mochila de recuerdos: transformá experiencias en lecciones y no en cadenas. Aceptá lo que llega sin juzgar cada detalle, y tomá tiempo para pensar antes de actuar. Controlá el impulso de resolverlo todo ya; frenar un instante ayuda a tomar decisiones más claras y menos reactivas.

Reducir el afán de controlar cada resultado es clave para bajar la ansiedad. Practicá acciones pequeñas que nutran la calma: respiraciones profundas, pausas cortas y actividades que demanden foco único.

No confundas vivir en el presente con negar emociones difíciles. Estar presente implica sentir lo que surge, aprender y decidir cómo actuar desde ahora. La idea no es buscar felicidad permanente sino operar con mayor lucidez. Con práctica se aprende a aceptar sin aferrarse y a moverse con mayor libertad ante lo imprevisible.

Empezá con pasos modestos: unos minutos de atención cada día, dejar el celular en otra mesa o respirar antes de responder. Pequeños cambios acumulados producen alivio emocional y más presencia. Como advertía LaoTse, conocerse y dominarse es la mayor potencia personal; apostar por vivir en el presente es, en definitiva, una decisión práctica.