La frase del filósofo Lao Tse sobre la sabiduría y el autoconocimiento
Un pensamiento que invita a mantener la calma a la hora de la toma de decisiones, algo que se ha convertido en una capacidad cada vez más escasa.
Con la inmediatez, la multitarea y la constante búsqueda de reconocimiento como protagonistas, ser capaz de mantener la calma y tomar decisiones basadas en el pensamiento crítico se ha convertido en una capacidad cada vez más escasa y, al mismo tiempo, muy valiosa y buscada.
El filósofo, considerado como uno de los pensadores asiáticos más importantes en toda la historia, es uno de los mayores influyentes en la creación y el desarrollo del pensamiento chino.
Reflexión sobre el entendimiento propio y ajeno
LaoTse, autor que vivió alrededor del siglo VI a.C., impulsó el taoísmo y dejó máximas que siguen vigentes. Entre ellas está: “Quien conoce a los demás es inteligente, quien se conoce a sí mismo es sabio”. También afirmó: “Quien vence a los demás tiene fuerza; quien se vence a sí mismo es poderoso”, apuntando al autocontrol.
Recuperar el hábito de vivir en el presente se vuelve una estrategia práctica para reducir estrés y reencontrar sentido en lo cotidiano.
Técnicas como el mindfulness o la meditación secularizaron herramientas que buscan centrar la atención en el aquí y ahora. No son soluciones mágicas: requieren constancia y adaptación. En escuelas, empresas y centros de salud se usan para entrenar la atención y gestionar emociones.
Para empezar, soltá la mochila de recuerdos: transformá experiencias en lecciones y no en cadenas. Aceptá lo que llega sin juzgar cada detalle, y tomá tiempo para pensar antes de actuar. Controlá el impulso de resolverlo todo ya; frenar un instante ayuda a tomar decisiones más claras y menos reactivas.
Reducir el afán de controlar cada resultado es clave para bajar la ansiedad. Practicá acciones pequeñas que nutran la calma: respiraciones profundas, pausas cortas y actividades que demanden foco único.
No confundas vivir en el presente con negar emociones difíciles. Estar presente implica sentir lo que surge, aprender y decidir cómo actuar desde ahora. La idea no es buscar felicidad permanente sino operar con mayor lucidez. Con práctica se aprende a aceptar sin aferrarse y a moverse con mayor libertad ante lo imprevisible.
Empezá con pasos modestos: unos minutos de atención cada día, dejar el celular en otra mesa o respirar antes de responder. Pequeños cambios acumulados producen alivio emocional y más presencia. Como advertía LaoTse, conocerse y dominarse es la mayor potencia personal; apostar por vivir en el presente es, en definitiva, una decisión práctica.
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