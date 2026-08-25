La advertencia de Séneca sobre la riqueza y la pobreza

Esta concepción se encuentra estrechamente relacionada con el estoicismo, corriente filosófica de la que Séneca fue uno de sus principales referentes. Los filósofos estoicos defendían que el bienestar y la tranquilidad no debían quedar atados a elementos externos que pueden cambiar, perderse o desaparecer, entre ellos el dinero y las posesiones.

Séneca redactó sus Epístolas morales a Lucilio entre los años 63 y 65 d.C. En estas cartas abordó diferentes cuestiones vinculadas con la vida cotidiana y la condición humana, como el dinero, la muerte, la amistad, el paso del tiempo y la manera de afrontar las adversidades.

Aunque transcurrieron casi 2.000 años desde que fueron escritas, las ideas del filósofo romano todavía conservan actualidad. Su reflexión plantea una conclusión simple: acumular cada vez más bienes no significa necesariamente sentirse más rico, especialmente cuando el deseo de obtener algo nuevo nunca encuentra un punto de llegada.