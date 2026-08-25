La advertencia de Séneca sobre la riqueza y la pobreza
Hace casi 2.000 años, uno de los grandes filósofos romanos advirtió que acumular riquezas no garantiza dejar atrás la sensación de pobreza.
Aunque vivió hace casi 2.000 años, Séneca continúa siendo una de las figuras más reconocidas del estoicismo y sus enseñanzas mantienen una notable vigencia. Entre las reflexiones de los grandes filósofos de la Antigüedad, se destaca una mirada particular sobre el deseo de acumular riqueza y bienes materiales.
En la segunda de sus Epístolas morales a Lucilio, escrita en el año 63 d.C., el filósofo romano dejó una frase que resume buena parte de su pensamiento: “No es pobre el que tiene poco, sino el que desea más”. Con esta idea, Séneca cuestionaba la noción de que el éxito y la riqueza puedan medirse únicamente por la cantidad de bienes que una persona consigue acumular.
El pensamiento del filósofo romano sobre el deseo
Una persona podía contar con propiedades, dinero y una gran cantidad de bienes materiales y, aun así, sentirse pobre si su atención estaba puesta de manera permanente en sumar nuevas cosas. Para Séneca, el verdadero problema no estaba en aquello que se poseía, sino en no alcanzar nunca una sensación de satisfacción.
En la misma carta, el filósofo romano plantea qué valor tienen las riquezas acumuladas cuando alguien continúa mirando lo que pertenece a los demás. Según su razonamiento, tampoco sirve concentrarse únicamente en aquello que todavía falta conseguir y dejar de lado todo lo que ya se encuentra en nuestras manos.
Desde esta perspectiva, la riqueza no dependía solamente de cuánto podía acumular una persona, sino también de su capacidad para establecer un límite a sus deseos. Séneca sostenía que el primer paso hacia una verdadera riqueza era disponer de lo necesario, mientras que el segundo consistía en aprender a reconocer cuándo ya se tenía lo suficiente.
Esta concepción se encuentra estrechamente relacionada con el estoicismo, corriente filosófica de la que Séneca fue uno de sus principales referentes. Los filósofos estoicos defendían que el bienestar y la tranquilidad no debían quedar atados a elementos externos que pueden cambiar, perderse o desaparecer, entre ellos el dinero y las posesiones.
Séneca redactó sus Epístolas morales a Lucilio entre los años 63 y 65 d.C. En estas cartas abordó diferentes cuestiones vinculadas con la vida cotidiana y la condición humana, como el dinero, la muerte, la amistad, el paso del tiempo y la manera de afrontar las adversidades.
Aunque transcurrieron casi 2.000 años desde que fueron escritas, las ideas del filósofo romano todavía conservan actualidad. Su reflexión plantea una conclusión simple: acumular cada vez más bienes no significa necesariamente sentirse más rico, especialmente cuando el deseo de obtener algo nuevo nunca encuentra un punto de llegada.
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