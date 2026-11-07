Otro tiroteo en Fuerte Apache: hay un muerto, dos heridos y cuatro detenidos
Ocurrió este viernes en el complejo habitacional Ejército de los Andes, en Ciudadela. Entre las víctimas hay un adolescente de 14 años que recibió un disparo en la cara y un hombre que permanece en grave estado.
La venganza por la detención de Guillermo Agustín Jerez, alias “Gordo Tilín”, el narcotraficante que se había convertido en el azote de los vecinos del complejo habitacional Ejército de los Andes, no se hizo esperó.
Un día después de la captura del jefe narco, el mencionado complejo de monoblocks, conocido como Fuerte Apache, en la localidad de Ciudadela, fue escenario de un enfrentamiento entre efectivos de la policía bonaerense y soldaditos de las bandas de traficantes que luchan por el dominio del territorio para vender droga. Como consecuencia un hombre murió y otras dos personas resultaron heridas. Entre las víctimas hay un adolescente de 14 años que recibió un disparo en la cara.
El tiroteo ocurrió cerca de las 18, a plena luz del día. Fuentes del caso indicaron que hubo un intercambio de disparos entre grupos que se enfrentaron en la zona y el menor quedó en medio del fuego cruzado.
Personal de la Policía Bonaerense, junto a efectivos de la Sección Carlos Gardel de Gendarmería Nacional y del operativo Estaciones Seguras acudieron en apoyo de un puesto desplegado en el barrio, después de que se alertara sobre las detonaciones.
Al arribar, los agentes constataron que había al menos una persona fallecida y un herido de bala, según los reportes preliminares. El adolescente fue trasladado rápidamente al Hospital Ramón Carrillo, donde permanece internado.
De acuerdo con las fuentes, la Policía arrestó a cuatro sospechosos. Por el momento, no trascendió cuál habría sido su participación en el ataque ni si tienen relación directa con los autores de los disparos.
La investigación ahora deberá reconstruir la secuencia, identificar a quienes abrieron fuego y establecer el motivo del enfrentamiento.
La detención de “El Gordo Tilín”, acusado de liderar una banda narco en Fuerte Apache
El jueves 5 de noviembre, efectivos de una unidad operativa de la Superintendencia de Seguridad Región AMBA Norte II apresaron a Guillermo Agustín Gerez, alias “El Gordo Tilín” cuando circulaba por una calle del partido de Moreno a bordo de un auto de una aplicación de viajes. Jerez tenía una orden de captura dictada por el Ministerio Público de San Martín, que lo tiene imputado por homicidio agravado, amenazas coactivas, usurpaciones y venta de drogas.
Fuentes de la investigación indicaron que el Gordo Tilín sería el jefe de una banda dedicada al narcomenudeo que opera en la denominada Villa Matienzo, un asentamiento situado entre Fuerte Apache y la avenida General Paz. Pero desde principios de este año, Jerez habría decidido extender sus actividades de venta de droga a cada rincón del barrio Ejército de los Andes. Eso dio paso a una guerra por el dominio del territorio que tuvo el pico de violencia entre el 19 y el 20 de abril pasados, cuando a Jerez le sustrajeron una mochila con armas.
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