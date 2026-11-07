Otro tiroteo en Fuerte Apache: hay un muerto, dos heridos y cuatro detenidos

De acuerdo con las fuentes, la Policía arrestó a cuatro sospechosos. Por el momento, no trascendió cuál habría sido su participación en el ataque ni si tienen relación directa con los autores de los disparos.

La investigación ahora deberá reconstruir la secuencia, identificar a quienes abrieron fuego y establecer el motivo del enfrentamiento.

La detención de “El Gordo Tilín”, acusado de liderar una banda narco en Fuerte Apache

El jueves 5 de noviembre, efectivos de una unidad operativa de la Superintendencia de Seguridad Región AMBA Norte II apresaron a Guillermo Agustín Gerez, alias “El Gordo Tilín” cuando circulaba por una calle del partido de Moreno a bordo de un auto de una aplicación de viajes. Jerez tenía una orden de captura dictada por el Ministerio Público de San Martín, que lo tiene imputado por homicidio agravado, amenazas coactivas, usurpaciones y venta de drogas.

Fuentes de la investigación indicaron que el Gordo Tilín sería el jefe de una banda dedicada al narcomenudeo que opera en la denominada Villa Matienzo, un asentamiento situado entre Fuerte Apache y la avenida General Paz. Pero desde principios de este año, Jerez habría decidido extender sus actividades de venta de droga a cada rincón del barrio Ejército de los Andes. Eso dio paso a una guerra por el dominio del territorio que tuvo el pico de violencia entre el 19 y el 20 de abril pasados, cuando a Jerez le sustrajeron una mochila con armas.