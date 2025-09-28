Impactante choque y vuelco en General Paz: una persona herida tras el impacto entre un auto y una camioneta
El conductor de la camioneta involucrada en el siniestro debió ser asistido por personal del SAME y posteriormente trasladado a un centro de salud cercano.
Un grave accidente interrumpió por completo el tránsito en la Avenida General Paz este domingo por la mañana. El siniestro, ocurrido a la altura del Autódromo de Lugano, sentido hacia provincia de Buenos Aires, obligó a las autoridades a realizar un corte total de la calzada entre las avenidas 27 de Febrero y Roca, pasadas las 7 de la mañana.
El choque involucró a un auto particular (Vento) y una camioneta de carga que colisionaron de frente. La violencia del impacto fue tal que la camioneta volcó y comenzó a incendiarse, lo que elevó inmediatamente el nivel de la emergencia.
Ante esto, equipos del SAME se movilizaron rápidamente para asistir a los dos conductores, quienes sufrieron heridas y fueron trasladados a centros asistenciales cercanos.
Ambos vehículos quedaron completamente destruidos sobre el asfalto. Las fuerzas de seguridad permanecieron en el lugar por largo rato realizando las pericias correspondientes para determinar las causas exactas del choque, lo que mantuvo la interrupción del flujo vehicular por un tiempo prolongado.
Aunque el conductor del Vento no pareciera haber estado alcoholizado, las autoridades intervienen para esclarecer lo sucedido. Cerca de las 10 de la mañana, comenzaron a liberar la calzada y retirar ambos vehículos, que resultaron con destrucción total tras el impacto.
