Impactante choque y vuelco en General Paz: una persona herida tras el impacto entre un auto y una camioneta

Un grave accidente interrumpió por completo el tránsito en la Avenida General Paz este domingo por la mañana. El siniestro, ocurrido a la altura del Autódromo de Lugano, sentido hacia provincia de Buenos Aires, obligó a las autoridades a realizar un corte total de la calzada entre las avenidas 27 de Febrero y Roca, pasadas las 7 de la mañana.