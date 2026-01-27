Fuerte choque entre un auto y una camioneta en la Autopista Buenos Aires-La Plata dejó un herido
El accidente ocurrió en el kilómetro 6,8 sentido La Plata. El tránsito está reducido por derrame de combustible.
Un violento choque ocurrió durante la mañana de este martes en la Autopista Buenos Aires-La Plata, cuando el conductor de una camioneta Hilux perdió el control del vehículo al realizar una maniobra.
El hecho se registró cerca de las 6 de la mañana a la altura del kilómetro 6,8, sentido a la Plata. El impacto de la camioneta fue tan fuerte que la parte frontal del auto quedó casi destruida y el conductor resultó herido.
El personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) acudió rápidamente al sitio y trasladó al conductor que presentaba heridas, aunque no eran de gravedad.
El tránsito fue corta parcialmente por derrame de combustible y efectivos de la Policía Vial trabajan en el lugar.
Accidente fatal en Río Cuarto: una mujer de 60 años murió en un choque entre una camioneta y una moto
Una mujer de 60 años falleció el lunes por la noche en una ruta de la ciudad cordobesa de Río Cuarto cuando la motocicleta en la que se trasladaba chocó contra una camioneta. Pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia, la víctima murió en el lagar.
El hecho ocurrió alrededor de las 22.30 en la intersección de la ruta nacional 8 y la calle José Severo Malavia. Por causas que aún se investigan, una camioneta Ford EcoSport conducida por un hombre de 53 años —que viajaba acompañado por su hijo de 18— impactó contra una motocicleta Honda modelo NF, en la que se desplazaba la mujer.
De acuerdo con los primeros trascendidos, al momento del choque las condiciones climáticas eran estables. En el lugar trabajó personal de la Unidad Regional Departamental Río Cuarto, que constató el fallecimiento de la víctima.
Ante la gravedad del episodio, las autoridades locales dispusieron el envío de un móvil de la Policía Caminera para colaborar con el ordenamiento del tránsito y garantizar la seguridad en la zona, mientras continuaban las actuaciones y peritajes correspondientes.
