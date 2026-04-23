Ituzaingó: simularon ser repartidores, le hicieron creer que tenían un regalo y se metieron en su casa para robarle

Al abrir la puerta, la víctima, una joven de 25 años, vio que el supuesto mensajero llevaba globos con forma de corazón y una caja envuelta para regalo con bombones en su interior. Sin embargo, todo era una trampa preparada para concretar el asalto.

Según la información reconstruida por Primer Plano Online, en la escena del hecho se identificaron a, al menos, tres hombres. En ese momento, los gritos de la víctima se propagaron por la cuadra, mientras que una amiga que la acompañaba logró huir tras ser interceptada por uno de los asaltantes.

Durante el forcejeo, la víctima guardó su teléfono en el bolsillo y pidió a los vecinos que llamaran a la Policía porque estaban siendo víctimas de un robo. El plan delictivo se vio frustrado en parte, ya que, si bien lograron sustraerle un aro de oro, la reacción de la cuadra obligó a los ladrones a escapar.

Poco después, patrulleros llegaron al lugar y comenzaron a reconstruir la fuga con el apoyo del Laboratorio de Imágenes del Municipio de Ituzaingó. Así se montó un operativo cerrojo para localizar el vehículo en el que escaparon: un Renault Sandero azul. Los investigadores además detectaron que contaban con un segundo auto de apoyo, un Volkswagen Vento.

A través del seguimiento de las cámaras, los pesquisas determinaron que durante la huida los delincuentes cambiaron de vehículo. En un momento, dos de los ocupantes del Sandero bajaron y se subieron al Vento, lo que permitió establecer que había más integrantes involucrados en el golpe.

La persecución terminó en la intersección de avenida Rivadavia y Ventura Alegre, donde efectivos policiales interceptaron el Volkswagen Vento y detuvieron a tres sospechosos. Según informaron fuentes de la investigación a Primer Plano Online, los arrestados fueron identificados como Braian Nahuel Cañete, de 33 años y domiciliado en González Catán; Sergio David Padia, de 24; y Alexis David Cardozo, de 23, estos dos últimos oriundos de Morón.

Por otro lado, se dio a conocer que los tres detenidos contaban con antecedentes penales, bajo cargos de robo agravado por el uso de arma de fuego. Sin embargo, la investigación sigue en curso, ya que los investigadores buscan determinar la identidad de los demás miembros de la banda con el análisis de los cuatro celulares secuestrados en el procedimiento.

La investigación sigue abierta y ahora los investigadores buscan identificar al resto de la banda. Para eso analizan los cuatro celulares que fueron secuestrados durante el procedimiento.