Luján: cayó por estafas un trader que ostentaba una vida de lujo
El inversor les prometía a sus clientes maximizar los rendimientos de su dinero con inversiones en acciones y bonos.
Lucas Gabriel Forastieri, de 39 años, fue detenido en las últimas horas en Luján acusado de estafar a varias personas con supuestas inversiones financieras. De acuerdo con la investigación llevada a cabo por la Fiscalía N° 1 del Departamento Judicial Mercedes, Forastieri,abría estafado a sus víctimas por una suma total de 170 mil dólares. Aunque no se descarta que aparezcan nuevas denuncias y damnificados.
El acusado exhibía en redes sociales una vida de lujos, con autos de alta gama, viajes en aviones privados y apariciones en medios de comunicación, una imagen que, de acuerdo a la causa, utilizaba para generar confianza y captar nuevos inversores.
De acuerdo con la información publicada por Primer Plano Online, Forastieri se ganaba la confianza de sus víctimas, a quienes convencía para que le dieran importantes sumas de dinero con la promesa de incrementar la rentabilidad mediante “inversiones y negocios financieros”. Sin embargo, cuando estos reclamaban los retornos, el presunto estafador ponía excusas para devolverla.
Uno de los denunciantes aseguró conocer a Forastieri hace años. El primer conflicto con él lo tuvo en el 2017 cuando, según describió, “abusó de la relación de confianza” que mantenían después de que él le entregara dinero para invertir, con promesas de recibir importantes ganancias.
“La plata está invertida en bonos y acciones. No es conveniente retirarla, ya que pierdo dinero”, era una de las explicaciones que daba Forastieri, de acuerdo a la causa. Con ese y otros argumentos, habría evitado devolver el dinero que le habían confiado.
La segunda denuncia fue radicada por una persona que le habría entregado a Forastieri una importante suma de dinero en dólares. El acusado aseguró que el dinero se invertiría en proyectos inmobiliarios y le aseguraba una devolución con ganancias.
La última denuncia fue radicada en el 2024 por una persona a la que Forastieri le propuso entregarle un departamento como pago de su deuda. Antes de aceptar, la víctima hizo averiguaciones sobre la propiedad y descubrió que en realidad el trader no era el dueño y que el departamento ni siquiera estaba construido.
Los investigadores también analizan otros episodios, como una operación inmobiliaria en la que prometió saldar una deuda con un departamento que, según la denuncia, ni siquiera existía. El sospechoso quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Investigaciones Completas del Departamento Judicial de Mercedes tras un procedimiento de la DDI de Luján.
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