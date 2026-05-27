VTV: qué autos quedan suspendidos de realizar la verificación vehicular en lo que queda de mayo
Este trámite es obligatorio y tiene como objetivo reducir accidentes. Por este motivo, los conductores que transitan sin la VTV pueden recibir elevadas multas. Los detalles en la nota.
Durante los últimos días de mayo, algunos conductores de la Ciudad de Buenos Aires podrán circular sin necesidad de realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV), uno de los controles obligatorios para autos y motos. La excepción alcanza a determinados vehículos que cumplen con requisitos específicos vinculados a su antigüedad y uso.
Además de estos casos particulares, el sistema vigente en CABA también contempla descuentos y beneficios para ciertos usuarios, reduciendo el costo del trámite o incluso permitiendo acceder a una exención total del pago. Sin embargo, quienes circulen sin la VTV obligatoria se exponen a elevadas multas y posibles sanciones.
No habrá VTV en mayo para todos estos automóviles
En CABA, los vehículos particulares están exentos de realizar la VTV durante los primeros cuatro años desde su patentamiento, siempre y cuando no superen los 64.000 kilómetros. Una vez alcanzado cualquiera de esos límites, el trámite pasa a ser obligatorio.
Por ejemplo, un auto registrado en 2022 deberá efectuar su primera inspección técnica en 2026. En los casos en que el kilometraje todavía se mantenga por debajo del tope establecido, la fecha de verificación se organiza según el último número de la patente. De esta manera, los dominios finalizados en 9 deben realizar el control durante septiembre.
Cómo funciona la VTV en CABA y cuándo se debe renovar
La duración de la VTV en la Ciudad de Buenos Aires varía según la antigüedad del vehículo y la cantidad de kilómetros acumulados. En el caso de los autos y motos que tienen entre cuatro y siete años y todavía no superaron los 84.000 kilómetros, la verificación puede mantenerse vigente por hasta dos años.
En cambio, los vehículos más antiguos o aquellos que exceden ese kilometraje deben renovar la inspección todos los años. El turno para realizar el trámite se asigna de acuerdo con el último número de la patente, mientras que diciembre y enero quedan habilitados como meses extra para quienes no hicieron la verificación en el período correspondiente.
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