VTV: qué autos quedan suspendidos de realizar la verificación vehicular en lo que queda de mayo

Cómo funciona la VTV en CABA y cuándo se debe renovar

La duración de la VTV en la Ciudad de Buenos Aires varía según la antigüedad del vehículo y la cantidad de kilómetros acumulados. En el caso de los autos y motos que tienen entre cuatro y siete años y todavía no superaron los 84.000 kilómetros, la verificación puede mantenerse vigente por hasta dos años.

En cambio, los vehículos más antiguos o aquellos que exceden ese kilometraje deben renovar la inspección todos los años. El turno para realizar el trámite se asigna de acuerdo con el último número de la patente, mientras que diciembre y enero quedan habilitados como meses extra para quienes no hicieron la verificación en el período correspondiente.