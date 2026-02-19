Fuerte sismo con epicentro en la costa hizo temblar a Mar del Plata
El movimiento tectónico ocurrió entre Miramar y Chapadmalal y se sintió con fuerza en La Feliz.
Un fuerte sismo de magnitud 4,7 sacudió este jueves a la ciudad de Mar del Plata y otras localidades de la Costa Atlántica.
El temblor se registró alrededor de las 8.15 con epicentro en el Océano Atlántico a unos 200 kilómetros de la costa de La Feliz.
Según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) el movimiento telúrico fue a apenas 9 kilómetros de profundidad, lo que hizo que se sintiera fuerte en la superficie.
El sismo se percibió de manera notable en el microcentro y la zona sur de Mar del Plata, así como en edificios altos.
Vecinos reportaron que "se movió todo", aunque no se informaron daños estructurales de gravedad ni víctimas por el momento.
Las autoridades y expertos confirmaron que, pese a la ubicación oceánica del epicentro, no existe riesgo de tsunami para las costas bonaerenses.
NOTA EN DESARROLLO
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario