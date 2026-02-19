Fuerte sismo con epicentro en la costa hizo temblar a Mar del Plata

El sismo se percibió de manera notable en el microcentro y la zona sur de Mar del Plata, así como en edificios altos.

Vecinos reportaron que "se movió todo", aunque no se informaron daños estructurales de gravedad ni víctimas por el momento.

Las autoridades y expertos confirmaron que, pese a la ubicación oceánica del epicentro, no existe riesgo de tsunami para las costas bonaerenses.

NOTA EN DESARROLLO