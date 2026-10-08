Fuerte sismo con epicentro en los Valles Calchaquíes sacudió a Salta, Tucumán y Catamarca
El movimiento tuvo una profundidad de 5 kilómetros y registró su mayor intensidad en una de las localidades más próximas al epicentro.
Un sismo de magnitud 4,3 sorprendió durante la noche a vecinos de distintas localidades del norte argentino. El movimiento se produjo cerca de la medianoche y tuvo su epicentro en los Valles Calchaquíes, aunque las vibraciones también fueron percibidas en sectores de Catamarca y Tucumán.
De acuerdo con los datos brindados por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el temblor se produjo a las 23:41 con un hipocentro localizado a tan solo 5 kilómetros de profundidad. En este sentido, el epicentro fue ubicado formalmente a 74 kilómetros al oeste de Cafayate, a 71 kilómetros al este de Antofagasta de la Sierra y a 77 kilómetros al sudeste de Incahuasi. De esta manera, el origen superficial del evento provocó que las vibraciones ascendieran con facilidad hacia la superficie, siendo advertidas por los habitantes de la región.
Dónde se sintió con mayor intensidad
La mayor intensidad reportada correspondió a Tacuil, en Salta, donde alcanzó entre III y IV en la escala de Mercalli Modificada. En ese rango, el movimiento puede ser percibido por algunas personas en reposo y provocar la oscilación de objetos colgantes.
En Molinos, la intensidad fue de III, por lo que algunas personas en reposo pudieron advertir el movimiento.
También se reportó una intensidad de entre II y III en Cafayate, donde el sismo fue sentido levemente por algunas personas, especialmente en reposo o dentro de edificios.
El movimiento no quedó limitado a Salta. También hubo reportes de vecinos que lo percibieron en Santa María, Catamarca, además de El Bañado y San Miguel de Tucumán.
El sismo generó sorpresa entre quienes advirtieron las vibraciones y rápidamente comenzaron a compartir sus experiencias y consultas a través de las redes sociales.
Por el momento, el fenómeno quedó registrado como un movimiento sísmico de magnitud 4,3, con epicentro en una zona de los Valles Calchaquíes y una profundidad que favoreció su percepción en distintos puntos del norte del país.
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