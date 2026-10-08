Fuerte sismo con epicentro en los Valles Calchaquíes sacudió a Salta, Tucumán y Catamarca

De acuerdo con los datos brindados por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el temblor se produjo a las 23:41 con un hipocentro localizado a tan solo 5 kilómetros de profundidad. En este sentido, el epicentro fue ubicado formalmente a 74 kilómetros al oeste de Cafayate, a 71 kilómetros al este de Antofagasta de la Sierra y a 77 kilómetros al sudeste de Incahuasi. De esta manera, el origen superficial del evento provocó que las vibraciones ascendieran con facilidad hacia la superficie, siendo advertidas por los habitantes de la región.