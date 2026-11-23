Un nuevo sismo de magnitud 5 sacudió Perú y se sintió en Lima: qué se sabe del temblor
El movimiento tuvo epicentro en la región de Junín y alcanzó una intensidad de IV. Hasta el momento, no se registraron nuevas víctimas ni daños materiales.
Perú volvió a experimentar un movimiento sísmico este domingo: un temblor de magnitud 5 se registró en la región de Junín y también fue percibido en Lima, en medio de la preocupación por los recientes terremotos que afectaron al país.
Según los datos difundidos por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el fenómeno ocurrió aproximadamente a las 16.35 y tuvo su epicentro a 30 kilómetros al noroeste de Junín.
El organismo precisó que el movimiento se produjo a una profundidad de 145 kilómetros y alcanzó una intensidad de IV en la zona del epicentro. En la capital peruana, algunos habitantes también sintieron el temblor, especialmente en edificios y sectores elevados.
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que el sismo fue percibido por la población con una intensidad entre leve y moderada. Además, indicó que se mantenían las tareas de supervisión en las áreas consideradas vulnerables y que, hasta ese momento, no había reportes de daños personales ni materiales vinculados con este nuevo episodio.
Nuevo temblor en Perú: un sismo volvió a sentirse en la región de Junín
La actividad sísmica se produjo pocos días después de un terremoto de magnitud 6,7 que sacudió el territorio peruano el viernes y dejó importantes consecuencias, principalmente en las regiones de Huánuco, Pasco y Junín.
Ese movimiento provocó la muerte de una persona y dejó 18 heridos, además de cientos de damnificados y afectados. También se registraron daños en viviendas, instituciones educativas, centros de salud, templos y caminos.
Entre las consecuencias materiales informadas se encuentran 152 viviendas inhabitables y otras 156 afectadas. A esto se sumaron daños en seis establecimientos educativos, 22 centros sanitarios, cuatro templos y tres locales comunales, además de afectaciones en 300 metros de vías de transporte.
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