Ese movimiento provocó la muerte de una persona y dejó 18 heridos, además de cientos de damnificados y afectados. También se registraron daños en viviendas, instituciones educativas, centros de salud, templos y caminos.

Entre las consecuencias materiales informadas se encuentran 152 viviendas inhabitables y otras 156 afectadas. A esto se sumaron daños en seis establecimientos educativos, 22 centros sanitarios, cuatro templos y tres locales comunales, además de afectaciones en 300 metros de vías de transporte.