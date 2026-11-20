También se reportó percepción en Uspallata, en Mendoza. La escala Mercalli Modificada describe los efectos de un terremoto sobre las personas, los objetos y las construcciones; en los niveles II y III, el fenómeno suele sentirse de manera leve.

San Juan integra una de las regiones con mayor actividad sísmica de la Argentina. Por eso, los registros de este tipo permiten seguir el comportamiento de los movimientos en la provincia y conocer sus características.

Hasta el momento, la información difundida se concentra en las mediciones instrumentales del episodio. El reporte no incluyó detalles adicionales sobre posibles daños, consecuencias o personas afectadas por el temblor. El sismo ocurrió sobre el cierre del jueves y quedó registrado pocos minutos antes del inicio del viernes.