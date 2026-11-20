Un sismo de magnitud 4,6 se registró en San Juan y se sintió hasta en Mendoza
El fenómeno ocurrió pocos minutos antes de la medianoche y quedó registrado en una de las zonas con mayor actividad sísmica del país
Un sismo de magnitud 4,6 sorprendió a San Juan el jueves 19 de noviembre, cuando faltaban pocos minutos para la medianoche. Según los datos del reporte, el movimiento se registró a las 23:57, hora local, y tuvo su epicentro en el departamento de Calingasta.
El organismo ubicó el punto de origen a 23 kilómetros al sudeste de esa localidad. Además, el informe señaló que el epicentro se encontraba a 66 kilómetros al oeste de la ciudad de San Juan y a 162 kilómetros al norte de Mendoza.
El movimiento sísmico, cuyo núcleo se desató a una profundidad de 114 kilómetros, alcanzó además las ciudades de Mendoza, Palmira, San Martín y Villa Tulumaya, donde el temblor pudo sentirse levemente, sobre todo por personas que estaban en reposo o dentro de edificios. Por su parte, en Valle Fértil, el organismo asignó una intensidad de entre II y III en la escala Mercalli Modificada.
El epicentro se ubicó a 66 kilómetros al oeste de la ciudad de San Juan y a 162 kilómetros al norte de Mendoza. Y en el lugar del fenómeno, se enclavó a 22 kilómetros al este de Calingasta, a 48 kilómetros al noreste de Barreal y a 62 kilómetros al suroeste de Talacasto. Las coordenadas informadas fueron -31,402 de latitud y -69,194 de longitud.
El INPRES indicó una intensidad III en Calingasta, Barreal, Capital, Zonda, Ullum, Pocito, Caucete, Jáchal, Albardón e Iglesia. Esa clasificación señala que el movimiento pudo ser advertido por algunas personas en reposo.
También se reportó percepción en Uspallata, en Mendoza. La escala Mercalli Modificada describe los efectos de un terremoto sobre las personas, los objetos y las construcciones; en los niveles II y III, el fenómeno suele sentirse de manera leve.
San Juan integra una de las regiones con mayor actividad sísmica de la Argentina. Por eso, los registros de este tipo permiten seguir el comportamiento de los movimientos en la provincia y conocer sus características.
Hasta el momento, la información difundida se concentra en las mediciones instrumentales del episodio. El reporte no incluyó detalles adicionales sobre posibles daños, consecuencias o personas afectadas por el temblor. El sismo ocurrió sobre el cierre del jueves y quedó registrado pocos minutos antes del inicio del viernes.
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