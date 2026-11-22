En ese sentido, explicó de dónde surgió el nombre que generó tantas especulaciones entre sus seguidores. “Es Cala, le decimos Cala, el programa es Cala Cala y era como Calita, una bebita”, detalló. Sin embargo, todavía no tiene definido cómo se llamará su hijo o hija. “Todavía no tengo el nombre definido. No sé todavía si es varón o mujer, así que de a poco”, señaló.

Los próximos meses también estarán marcados por algunos viajes y momentos de descanso. Una vez que finalice su programa en noviembre, la modelo planea dedicar tiempo a su embarazo y compartir distintas escapadas con Gustavo. “Me quiero ir a Jujuy un poco”, contó durante el almuerzo. Además, adelantó que tienen previsto viajar al sur y realizar una baby moon, una experiencia que muchas parejas eligen antes de convertirse en padres.

Al explicar de qué se trata esta propuesta, Jujuy comentó: “Es esta cosa de la previa a irte con tu pareja, la despedida de que van a ser dos y, a partir de que nazca, ya son tres. Para siempre”. Luego resumió la idea con otra frase: “Es como la despedida de nosotros dos”.

La fecha estimada del parto también tuvo su momento en la mesa. La modelo sorprendió al revelar que espera que el nacimiento coincida con una fecha patria argentina. “Superpatriota, el 25 de mayo”, bromeó. De todas maneras, aclaró que todo dependerá de cómo avance el embarazo: “Si Dios quiere y todo sale bien”.

En cuanto a sus expectativas para el nacimiento, Sofía manifestó que le gustaría prepararse y vivir ese momento de la mejor manera posible. “Me encantaría llegar preparada al parto. Me encantaría también que sea natural”, afirmó. Sin embargo, dejó en claro que no tiene una postura rígida y que está abierta a las recomendaciones profesionales.

“No me pondría en capricho. Sé que hay muchas mujeres que insisten con la idea de hacerlo natural, que es como una decisión. Se respeta a cada una lo que sienta”, sostuvo.

En la misma línea, remarcó que confía en el acompañamiento médico para definir cómo será el nacimiento. “Yo voy muy partidaria de que sea lo que Diosito quiera y de que los médicos me ayuden a tomar la mejor decisión”, expresó.

También confirmó que el parto está previsto en un sanatorio del barrio porteño de Recoleta, el mismo lugar donde estuvo internada recientemente su hermana mayor cuando dio a luz. La coincidencia hará que los hijos tengan poca diferencia de edad, algo que entusiasma especialmente a la futura mamá. “Van a ser súper seguiditos los bebés. Hasta podrían ser compañeros el día de mañana”, señaló.

La llegada de un nuevo integrante a la familia también tiene relación con el vínculo que Jujuy mantiene con su ahijado. La modelo contó que compartir tiempo con él fue parte de las emociones que acompañaron esta noticia. “Es verdad que es contagioso. Literalmente, de estar con Beltrán pasé a estar yo en los meses”, relató. Con una sonrisa, expresó la felicidad que le genera pensar en el futuro vínculo entre los chicos: “Así que muy feliz”, concluyó.