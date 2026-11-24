Dónde queda y cómo llegar a Yala

Este destino está ubicado en el departamento Dr. Manuel Belgrano, en Jujuy, a unos 15 kilómetros al norte de San Salvador de Jujuy. Se encuentra sobre la Ruta Nacional 9, rodeada de montañas y vegetación característica de las yungas.

Para llegar desde la capital provincial, hay que tomar la Ruta Nacional 9 en dirección norte y recorrer unos 15 kilómetros. También se puede viajar en transporte público mediante colectivos que conectan ambas localidades.