Escapada en Jujuy: el pueblo cercano a la capital con cascadas y entornos naturales
Se ubica a 15 kilómetros de San Salvador de Jujuy y una de sus principales atracciones son las Lagunas de Yala, rodeadas de bosques y cerros. Cómo llegar y qué hacer.
El turismo en el norte argentino gana cada vez más protagonismo gracias a sus paisajes naturales, sus pueblos pintorescos y las propuestas que combinan descanso con experiencias al aire libre. En ese escenario, Jujuy se consolida como uno de los destinos elegidos por quienes buscan contacto directo con la naturaleza alejados del movimiento de las grandes ciudades.
A solo 15 kilómetros de San Salvador de Jujuy, Yala aparece como una alternativa ideal para disfrutar de las yungas, conectar con la naturaleza y organizar una escapada sin gastar demasiado. Una de las principales atracciones de este destino son las Lagunas de Yala, rodeadas de bosques y cerros.
Qué se puede hacer en Yala
Yala ofrece distintas actividades para disfrutar del aire libre y conocer los paisajes característicos de las yungas jujeñas. Una de las principales propuestas es recorrer las Lagunas de Yala, donde se pueden realizar caminatas, observar aves y fotografiar el paisaje de montaña.
Otra alternativa es recorrer los alrededores de los ríos Yala y Reyes, ideales para descansar y pasar el día en contacto con la naturaleza. Los visitantes también pueden hacer trekking por senderos naturales, explorar los caminos de montaña y descubrir la vegetación autóctona de la zona.
Para quienes prefieren una experiencia más tranquila, el destino cuenta con espacios para acampar y alojamientos rurales que permiten extender la estadía y disfrutar de la gastronomía regional, con empanadas, tamales y humitas.
Dónde queda y cómo llegar a Yala
Este destino está ubicado en el departamento Dr. Manuel Belgrano, en Jujuy, a unos 15 kilómetros al norte de San Salvador de Jujuy. Se encuentra sobre la Ruta Nacional 9, rodeada de montañas y vegetación característica de las yungas.
Para llegar desde la capital provincial, hay que tomar la Ruta Nacional 9 en dirección norte y recorrer unos 15 kilómetros. También se puede viajar en transporte público mediante colectivos que conectan ambas localidades.
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