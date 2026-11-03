Futbolistas argentinos denuncian una estafa en Estados Unidos por más de US$ 2 millones

Facundo Fraga, exfutbolista y actualmente representante de jugadores, destinó 720.000 dólares a la adquisición de tres viviendas entre febrero y marzo de 2022. Alejandro Gastón Mena, también exfutbolista, invirtió 110.000 dólares.

El contador Emiliano Galletti, hermano del exfutbolista Luciano Galetti, declaró haber destinado otros 79.000 dólares a una operación particular que incluyó la compra y remodelación de una vivienda.

Cómo comenzó la presunta estafa en Estados Unidos

La propuesta consistía en adquirir inmuebles en Baltimore, realizar las refacciones necesarias y luego ponerlos en alquiler. Los responsables del negocio se encargaban, según lo ofrecido, de administrar todo el proceso para que los inversores recibieran una renta sin tener que ocuparse de las tareas. Para generar confianza, organizaron reuniones en hoteles de La Plata y Puerto Madero, además de recorridas por las propiedades en Estados Unidos.

La rentabilidad prometida oscilaba entre el 10% y el 11% anual en dólares. Los pagos, según la propuesta, comenzarían una vez que las viviendas estuvieran listas para ser alquiladas, según informó el sitio 0221.

Sin embargo, con el paso del tiempo, los inversores comenzaron a advertir diferencias entre lo prometido y el estado real de los inmuebles. En algunos casos encontraron viviendas abandonadas, con obras inconclusas o problemas estructurales; en otros, detectaron deudas, ocupaciones y dificultades vinculadas con permisos y registros. También denunciaron que los pagos por alquileres, que inicialmente se habían realizado, comenzaron a presentar irregularidades hasta interrumpirse entre fines de 2023 y 2024.

La causa tramita en la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 de La Plata, a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic. El abogado Ignacio Fernández Camillo, representante de parte de los damnificados, solicitó que se realicen declaraciones testimoniales, auditorías contables y pedidos de información societaria e impositiva, con el objetivo de reconstruir el circuito del dinero, determinar el destino de las inversiones y establecer las responsabilidades de cada uno de los involucrados.