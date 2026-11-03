Santa Fe: encontraron muertas a una mujer de 84 años y a su hija en una casa
Las mujeres tenían 84 y 58 años, ambas presentaban golpes en la cabeza y una estaba tapada con una sábana.
Una mujer de 84 años y su hija de 58 fueron halladas sin vida el domingo en una vivienda del barrio Centro de la ciudad de Santa Fe. La Policía llegó al domicilio de Obispo Gelabert al 2500 luego de que sus familiares alertaran que hacía una semana no lograban comunicarse con ellas. La Justicia intenta establecer cómo murieron.
Las víctimas fueron identificadas como Elsa Inés Giulisati, de 84 años, y Mariana García, de 58. Ambas compartían una propiedad de dos plantas. El alerta fue realizado al 911 por dos sobrinos, de 51 y 52 años, que decidieron pedir asistencia ante la prolongada falta de noticias de las mujeres.
Cuando los efectivos de la Brigada Motorizada ingresaron a la casa, advirtieron un fuerte olor que provenía del interior. En la planta baja encontraron a Giulisati al pie de una escalera, con una lesión en la cabeza. García, en tanto, estaba en una habitación del piso superior, tendida en el suelo y tapada con una sábana.
La investigación y las primeras pericias
El estado de descomposición de ambos cuerpos impidió que el médico policial pudiera establecer en el lugar las causas de los fallecimientos. Los familiares también señalaron ante los investigadores que las dos mujeres padecían trastornos, aunque no aportaron precisiones que hayan trascendido públicamente.
La fiscal Vivian Galeano, del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, quedó al frente de la causa y ordenó distintas diligencias para reconstruir lo sucedido. Entre las medidas dispuestas figuran la toma de declaraciones a vecinos y el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas de las inmediaciones.
Además, personal del área Científica de la Policía de Investigaciones realizó peritajes dentro de la propiedad y trabajó en la búsqueda de elementos que permitan esclarecer las circunstancias de las muertes.
Las autopsias, una prueba clave
Tras finalizar las tareas en la vivienda, los cuerpos fueron trasladados a la morgue judicial, donde se realizarán las autopsias para determinar qué provocó los dos fallecimientos y obtener indicios que permitan establecer cuándo ocurrieron.
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