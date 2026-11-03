Santa Fe: encontraron muertas a una mujer de 84 años y a su hija en una casa

Además, personal del área Científica de la Policía de Investigaciones realizó peritajes dentro de la propiedad y trabajó en la búsqueda de elementos que permitan esclarecer las circunstancias de las muertes.

Las autopsias, una prueba clave

Tras finalizar las tareas en la vivienda, los cuerpos fueron trasladados a la morgue judicial, donde se realizarán las autopsias para determinar qué provocó los dos fallecimientos y obtener indicios que permitan establecer cuándo ocurrieron.