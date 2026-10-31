Formosa: le vaciaron la cuenta, le sacaron préstamos por más de $7 millones y la Justicia culpó al banco

Entonces advirtió que figuraban cuatro préstamos que nunca había solicitado: uno por $ 6 millones, otro por $ 1 millón, un tercero por $ 141.570 y un cuarto por $ 19.800.

Además, detectó movimientos hacia la billetera virtual Onda, vinculada al Banco de Formosa, y múltiples transferencias a una cuenta desconocida.

De acuerdo con el expediente, el dinero fue transferido mediante una seguidilla de operaciones realizadas en cuestión de minutos. Entre ellas se registraron 14 transferencias consecutivas a un mismo destinatario, la mayoría por $ 400.000.

Para la magistrada que intervino en la causa, la velocidad de las operaciones, los montos involucrados y la repetición de transferencias a una misma cuenta debieron haber encendido alertas de seguridad.

Por qué la Justicia responsabilizó al banco

Durante el juicio, el Banco de Formosa sostuvo que el propio cliente había facilitado la estafa al compartir datos de seguridad con un desconocido. La entidad argumentó que no existieron fallas en sus sistemas y que el resguardo de claves y códigos era responsabilidad exclusiva del usuario.

La jueza María Lourdes Leliur consideró que ese planteo no alcanzaba para eximir de responsabilidad al banco ni a la empresa que administra la billetera virtual.

En la sentencia sostuvo que las demandadas no demostraron que esas operaciones fueran compatibles con el comportamiento habitual del cliente y remarcó que existían múltiples señales de riesgo que exigían controles adicionales.

Entre los puntos observados por la Justicia figuran la contratación de cuatro préstamos en apenas una hora y media, el elevado monto del primer crédito, las transferencias inmediatas a una misma cuenta y la falta de antecedentes de movimientos similares.

La magistrada entendió que la entidad financiera debió activar mecanismos de verificación adicionales, como contactos directos con el cliente o controles complementarios antes de concretar las operaciones.

Un fallo con impacto para los usuarios

La resolución ordenó dejar sin efecto los cuatro préstamos otorgados de manera fraudulenta y dispuso que el banco reintegre todas las cuotas descontadas al cliente.

El fallo enfatizó que la seguridad bancaria no puede depender únicamente de la precaución de los usuarios frente a engaños cada vez más sofisticados.

En ese sentido, la jueza citó un criterio cada vez más presente en los tribunales argentinos: las entidades financieras tienen la obligación de contar con mecanismos capaces de detectar operaciones inusuales y actuar preventivamente para evitar que las estafas se concreten.