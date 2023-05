Pastor evangélico destruyó altar del Gauchito Gil y causó revuelo en las redes

En los primeros segundos del video se escucha: “Estamos acá para la gloria de Dios, venimos a derribar un altar, mirá que grandote que es”, y continúa: “Tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, tienen oídos pero no oyen, vamos a derribar en el nombre de Jesús”. Segundos después su compañero comienza a destrozar la imagen del gaucho popular correntino.