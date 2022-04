Empiezan a demoler el muro de Clarín

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que confirmó que comenzará la demolición el sábado, acatando de esta forma el fallo de la Corte Suprema.

"Pedimos una ejecución de sentencia y ahora, sin otra salida, el gobierno de Larreta dijo que van a tirar el muro. Así termina la historia del muro de una calle, pero sobre todo la historia de la complicidad del gobierno de la Ciudad frente a una situación que ni siquiera era discutible: es un muro ilegal que tapa una calle y no solo no lo tiraron abajo, sino que hicieron lo imposible para que no lo derriben", afirmó a El Destape el ex jefe de gobierno porteño y ex legislador, Aníbal Ibarra.