Por la falta de asistencia del Gobierno, la situación de los comedores es "dramática"

En esta línea, el sacerdote señaló: "El otro día Manuel Adorni dijo que el 50% de los comedores no existen, algo que es mentira, pero más allá de eso, mientras tanto mandá la comida a los otros lugares, pero no, suspenden todo".

"La situación en los barrios es dramática, nosotros no somos magos ni los que tenemos que dar soluciones, nosotros aportamos los que podemos. En estos momentos, para repartir no tengo más de 100 paquetes de yerba", explicó.

Además, el integrante de la agrupación de Curas en Opción por los Pobres afirmó: "El Gobierno se tiene que ocupar de todo esto, Milei dice que plata no hay, lo que no hay son ideas. Es decir, hay ideas perversas pero no a favor de la gente".

El sábado, durante el acto que se realizó tras el plenario de la militancia, el gobernador Axel Kicillof criticó duramente al gobierno de Javier Milei y aseguró que "está produciendo un aumento de la pobreza".

Según un estudio de la Universidad Torcuato Di Tella, la pobreza entre noviembre y abril tuvo un incremento de 7,2% respecto al período anterior y ronda el 49%. A esto se suma la situación que afecta a los comedores comunitarios por la interrupción de alimentos que realizó el Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, quien fue intimada por la justicia por esta decisión.