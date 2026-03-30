Medallista olímpico criticó al Gobierno de Javier Milei: "Dejan afuera a miles de chicos"

“Los clubes argentinos son una riqueza democrática extraordinaria. Son las organizaciones libres del pueblo que dan respuesta a necesidades e intereses de la comunidad”, señaló. Además, mencionó la necesidad de generar condiciones que permitan detectar a tiempo a jóvenes con potencial, recordando el caso del atleta Brian Toledo como ejemplo del valor de contar con un sistema que acompañe el desarrollo deportivo.

Entre los puntos que generan preocupación, el ex entrenador advirtió sobre la dificultad de muchas familias para afrontar la cuota de los clubes y la reducción de programas de competencia y becas para atletas: “La desaparición de los Juegos Evita dejó a miles de pibes y pibas sin esa experiencia vital, mientras que también cayó el número y el monto de las becas para deportistas de alto rendimiento”, afirmó.

Por último, Uriarte destacó el valor del deporte en la formación de las personas y su impacto en la salud y el desarrollo social. “Ingresar en el deporte es un camino de felicidad, de juego y de hacer amigos, en espacios de cuidado como son los clubes”, concluyó.