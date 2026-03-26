El Gobierno declaró como "organización terrorista" al Cartel de Jalisco Nueva Generación
La declaración fue anunciada por la Oficina del Presidente "en el marco de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina”.
El gobierno de Javier Milei declaró este jueves como organización terrorista al Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Así lo anunció la oficina del presidente "en el marco de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento".
En su comunicado oficial, la Oficina de Presidencia indicó que "el CJNG surge formalmente en julio de 2010 tras escindirse del Cártel de Sinaloa y en la última década se convirtió en una de las organizaciones del narcotráfico más poderosas del mundo", con presencia en México, operación en los Estados Unidos y expansión en al menos 40 países, incluida la Argentina.
Su máximo líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, fue abatido el pasado 22 de febrero en un operativo en México. Así, "en el marco de los compromisos internacionales asumidos" por el país en materia de "lucha contra el terrorismo y su financiamiento y en cumplimiento de la normativa nacional vigente", el Gobierno dispuso la incorporación del Cartel al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), dependiente del Ministerio de Justicia.
La decisión fue adoptada en coordinación entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado, fundamentada en informes oficiales que "acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, así como vínculos con otras organizaciones terroristas".
La inscripción en el RePET habilita la aplicación de "sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar la capacidad de acción de estas organizaciones criminales y sus miembros". A la vez, "protege al sistema financiero argentino de ser utilizado con fines ilícitos" y refuerza la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia, "en estrecha coordinación con aquellos países que ya han designado al Cártel de Jalisco como organización terrorista".
El Cartel se une a otras entidades designadas como terroristas por la gestión libertaria, como Hamas, con el Cártel de los Soles, con la Hermandad Musulmana y, más recientemente, con la Fuerza Quds iraní.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario