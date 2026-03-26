El Gobierno declaró como "organización terrorista" al Cartel de Jalisco Nueva Generación

Su máximo líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, fue abatido el pasado 22 de febrero en un operativo en México. Así, "en el marco de los compromisos internacionales asumidos" por el país en materia de "lucha contra el terrorismo y su financiamiento y en cumplimiento de la normativa nacional vigente", el Gobierno dispuso la incorporación del Cartel al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), dependiente del Ministerio de Justicia.