Golpe millonario en Berazategui: un frigorífico fue vaciado tras un robo planificado al detalle
Una banda ingresó de madrugada a un comercio inaugurado hace pocos meses, inutilizó el sistema de cámaras y se llevó una carga de carne valuada en más de 20 millones de pesos.
El inicio del segundo año de actividad de un frigorífico ubicado en Berazategui quedó marcado por un golpe delictivo de enorme magnitud que dejó al comercio prácticamente sin mercadería. Durante la madrugada del miércoles, una banda organizada ejecutó un robo tipo boquete con una planificación minuciosa, logró desactivar el sistema de seguridad y se llevó una cantidad de carne valuada en más de 20 millones de pesos, según estimaciones preliminares.
El establecimiento había sido inaugurado en agosto de 2025 y sus propietarios tenían grandes expectativas de crecimiento tras los primeros meses de funcionamiento. Sin embargo, todo cambió de manera abrupta luego de que los delincuentes lograran ingresar sin ser detectados durante varias horas. De acuerdo a los primeros datos de la investigación, el ataque comenzó cerca de la 1:30 de la madrugada, cuando los ladrones rompieron el DVR del local y dejaron fuera de servicio todas las cámaras internas.
Ese movimiento inicial fue clave para el desarrollo del robo. Durante aproximadamente tres horas, el interior del frigorífico quedó sin registro de imágenes, lo que permitió a los asaltantes moverse con tranquilidad, seleccionar la mercadería y organizar la carga sin ningún tipo de apuro. La escena recién pudo reconstruirse parcialmente gracias a un sistema de videovigilancia externo que no fue afectado por la rotura del DVR.
Las cámaras exteriores registraron el momento en que una camioneta fue ingresada marcha atrás al predio. Allí, los delincuentes comenzaron a cargar kilos y kilos de carne, incluyendo cortes de alto valor y hasta algunas reses completas. La operación se extendió durante un largo período, lo que refuerza la hipótesis de que se trató de una banda con conocimiento previo del lugar y de los tiempos de respuesta policial en la zona.
Cuando la furgoneta ya estaba completamente llena, apareció un segundo vehículo que fue utilizado para completar la fuga. Antes de retirarse, los ladrones cargaron más mercadería, entre ella un lechón que terminó en el asiento trasero del auto. Finalmente, ambos rodados abandonaron el lugar sin ser interceptados.
El golpe dejó a los dueños del frigorífico en una situación crítica, no solo por el valor económico de la mercadería robada, sino también por el impacto que genera en un negocio joven que aún estaba consolidándose. La causa quedó en manos de la Justicia, que trabaja sobre las imágenes disponibles y otros elementos para identificar a los responsables. Para los investigadores, el nivel de organización y el tiempo que permanecieron dentro del local son indicios claros de un robo planificado con información previa.
