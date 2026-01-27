Golpe nocturno en Devoto: se llevaron dólares y una colección única de camisetas
Un robo ocurrido de madrugada en una concesionaria de autos dejó pérdidas económicas importantes y, sobre todo, un fuerte impacto emocional en sus dueños por la sustracción de camisetas históricas.
Un robo tan audaz como llamativo sacudió al barrio porteño de Villa Devoto durante la madrugada del domingo. Tres delincuentes ingresaron a una concesionaria de autos ubicada en la intersección de la avenida Beiró y la calle Lavallol y escaparon con un botín que combinó dinero en efectivo y objetos de alto valor simbólico. Según confirmaron fuentes del caso, los asaltantes se llevaron alrededor de 60 mil dólares y entre 100 y 150 camisetas de fútbol autografiadas por reconocidos exjugadores y figuras del deporte.
El hecho ocurrió cerca de las 2 de la mañana, en una zona caracterizada por un intenso movimiento nocturno debido a la presencia de bares y locales gastronómicos. A pesar de la actividad habitual en el área, los ladrones actuaron con rapidez y sin llamar la atención. Las cámaras de seguridad del lugar registraron parte del accionar delictivo y se convirtieron en una pieza clave para la investigación, que busca identificar a los responsables.
De acuerdo con el testimonio de los dueños, los delincuentes forzaron las cerraduras para ingresar al local y no se llevaron ningún vehículo, lo que refuerza la hipótesis de que el objetivo estaba puesto exclusivamente en el dinero y en las camisetas. Estas últimas, más allá de su valor económico en el mercado de reventa, tenían un enorme peso afectivo para los propietarios, ya que muchas habían sido obsequios de clientes y amigos vinculados al mundo del fútbol.
“Lo que más nos duele es haber perdido el recuerdo”, expresó Luciano, uno de los dueños de la concesionaria, en declaraciones televisivas. “En los seis años que tenemos la empresa, varios clientes que son jugadores nos regalaron camisetas y eso uno lo valora”, agregó, visiblemente afectado. Además, remarcó que los ladrones “supieron elegir”, ya que se llevaron principalmente camisetas de Boca y River, consideradas las más buscadas y fáciles de revender.
Un dato que llamó la atención de los investigadores es que durante la franja horaria en la que ocurrió el robo se registró un corte de luz parcial en esa cuadra. Vecinos aseguraron que la interrupción del suministro afectó solo al tramo donde se encuentra la concesionaria, mientras que los bares de enfrente continuaron con electricidad.
A esto se suma que la alarma del local no sonó, pese a contar con sistemas de seguridad activos, lo que alimenta la sospecha de una posible tarea de inteligencia previa para desactivarlos. Entre las prendas sustraídas había camisetas dedicadas exclusivamente a la empresa, lo que dificulta comprender cómo los delincuentes planean comercializarlas.
Paradójicamente, una camiseta firmada por Lionel Messi no fue robada, aparentemente porque no estaba a la vista. “La plata se vuelve a generar, quiero las camisetas”, resumió Luciano. La Policía ya tomó declaraciones y avanza con la investigación para esclarecer el hecho.
