Golpe nocturno en Devoto: se llevaron dólares y una colección única de camisetas

A esto se suma que la alarma del local no sonó, pese a contar con sistemas de seguridad activos, lo que alimenta la sospecha de una posible tarea de inteligencia previa para desactivarlos. Entre las prendas sustraídas había camisetas dedicadas exclusivamente a la empresa, lo que dificulta comprender cómo los delincuentes planean comercializarlas.

Paradójicamente, una camiseta firmada por Lionel Messi no fue robada, aparentemente porque no estaba a la vista. “La plata se vuelve a generar, quiero las camisetas”, resumió Luciano. La Policía ya tomó declaraciones y avanza con la investigación para esclarecer el hecho.