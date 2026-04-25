Inseguridad en Temperley: balearon a un hombre por la espalda en un intento de robo

La víctima fue identificada como Nahuel Moreyra. Su madre aseguró que al intentar huir le dispararon con una 22 por la espalda. Además, destacó la existencia de una prueba clave: una cámara de seguridad de un vecino registró el momento en que Moreyra corre pidiendo ayuda, se toma la espalda y finalmente cae al suelo.

En las imágenes de las cámaras de seguridad se puede ver el momento en el que la víctima le entrega su celular, pero el delincuente igual le dispara en el abdomen antes de escapar. Vecinos de la zona lo trasladaron de urgencia al Hospital de Banfield, pero los médicos no pudieron salvarlo.

Nahuel Moreyra robl temperley La víctima fue identificada como Nahuel Moreyra.

La investigación determinó que el VW Voyage utilizado en el crimen había sido robado ese mismo día, a las 16:00, en Lanús. Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir el recorrido de la banda: tras el robo del auto, los delincuentes se movieron por distintos puntos de Lomas de Zamora y San José.

Los asaltantes -cuatro hombres armados- robaron una Renault Kangoo gris en Madre Selva 3392. Minutos después, usaron ambos vehículos para cometer el asalto fatal en Temperley. Las cámaras privadas de la zona captaron cómo la Kangoo actuó de apoyo durante el ataque.

Tras el crimen, la policía desplegó un fuerte operativo. A las 23:30, hallaron el VW Voyage abandonado en Avellaneda y la Renault Kangoo en Monte Chingolo. En las inmediaciones de este último vehículo, los investigadores vieron a varios sospechosos que se refugiaron en una casa de Lanús.

Con una orden de allanamiento de urgencia, efectivos de la DDI Lomas de Zamora y el Departamento de Homicidiosirrumpieron en el domicilio de Blas Pladeras al 300. Allí detuvieron a Silva Lautaro Ezequiel (21) y Silva Miguel Ángel(25), ambos con antecedentes por robo en Temperley y San José.

Detenidos robo temperley Dos hombres fueron detenidos luego de un allanamiento. Foto: DDI Lomas de Zamora.

Durante la requisa, secuestraron dos teléfonos celulares, dos buzos y zapatillas que habrían sido usadas durante los hechos.

La policía continúa la búsqueda de los otros dos sospechosos, identificados como Alejandro Alexander (alias “Lecoque”) y Matías Ezequiel Daller. La causa quedó a cargo de la UFI N° 7 de Lomas de Zamora, que dispuso la aprehensión de los detenidos por homicidio criminis causa y robo agravado por el uso de arma de fuego en poblado y en banda.