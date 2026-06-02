González Catán: motochorros mataron a un comisario durante un intento de asalto

Esto llevó a que se produjera un enfrentamiento armado ante la resistencia del comisario que estaba vestido de civil, en donde uno de los disparos impactó en el abdomen de la víctima. Los motochorros huyeron del lugar sin concretar el robo de la camioneta.

Tras el mortal ataque, vecinos de la zona asistieron a la víctima y la trasladaron en su propia camioneta hasta la Unidad de Pronta Atención (UPA) N°29. A pesar de que el personal médico realizó maniobras de reanimación, el comisario ingresó al centro de salud sin signos vitales.

policia la matanza ok Cuatro delincuentes en dos motos lo abordaron en una esquina de González Catán.

Buscan a los responsables del crimen

Los autores del ataque escaparon del lugar y son buscados por la Policía. Mientras tanto, peritos y efectivos trabajaron durante la noche en la escena del crimen para reunir pruebas que permitan identificar a los responsables.

Sospechan que se pudo haber tratado de los mismos delincuentes que el pasado sábado le robaron el auto a un joven en la misma zona. Aunque ese dato aún no fue confirmado.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía especializada en Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza, quien ordenó el análisis de las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir el hecho.