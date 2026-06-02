González Catán: motochorros mataron a un comisario durante un intento de asalto
Ocurrió en la localidad de González Catán. El hombre intentó defenderse de los delincuentes y estaba en su día de franco.
Un comisario de la Policía Bonaerense fue asesinado este lunes por la noche en la localidad de González Catán, partido de La Matanza, tras ser abordado por delincuentes en un intento de robo.
La víctima, identificada por fuentes policiales como Diego Fernando P., de 46 años, se desempeñaba como comisario en la Escuela de Policía Juan Vucetich, en la sede del partido.
De acuerdo con El Nacional de La Matanza, el hecho ocurrió en la intersección de las calles Apipé y Obligado, cuando Ponce se encontraba en su día de franco de servicio y se dirigía a buscar a su hija. En ese momento cuatro delincuentes que circulaban en dos motos los interceptaron para robarle el vehículo.
Esto llevó a que se produjera un enfrentamiento armado ante la resistencia del comisario que estaba vestido de civil, en donde uno de los disparos impactó en el abdomen de la víctima. Los motochorros huyeron del lugar sin concretar el robo de la camioneta.
Tras el mortal ataque, vecinos de la zona asistieron a la víctima y la trasladaron en su propia camioneta hasta la Unidad de Pronta Atención (UPA) N°29. A pesar de que el personal médico realizó maniobras de reanimación, el comisario ingresó al centro de salud sin signos vitales.
Buscan a los responsables del crimen
Los autores del ataque escaparon del lugar y son buscados por la Policía. Mientras tanto, peritos y efectivos trabajaron durante la noche en la escena del crimen para reunir pruebas que permitan identificar a los responsables.
Sospechan que se pudo haber tratado de los mismos delincuentes que el pasado sábado le robaron el auto a un joven en la misma zona. Aunque ese dato aún no fue confirmado.
La investigación quedó a cargo de la Fiscalía especializada en Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza, quien ordenó el análisis de las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir el hecho.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario