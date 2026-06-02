Crimen de Benjamín Scerra en Santa Fe: cayó la hermana de "El Corto"

Así cayó “El Corto”, el principal acusado por el crimen de Benjamín Scerra

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Hasta el momento, la investigación liderada por el fiscal Aquiles Balbis por el brutal asesinato de Benjamín Scerra, cuyo cuerpo fue hallado el pasado 14 de mayo en una zona de montes conocida como "El Espinillo”, suma cuatro personas detenidas. Todos los involucrados pertenecen a una misma familia: los Hereñú.

Alexis “El Corto” Hereñú es señalado por la Fiscalía como el presunto autor material del crimen. Se le atribuyen los delitos de robo calificado por el uso de arma blanca y homicidio criminis causa.

El sospechoso fue capturado el pasado sábado 30 de mayo en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, cuando la policía acudió a una vivienda en el barrio Villa Los Provincianos por un llamado al 911 a raíz de una denuncia por violencia de género. Su pareja, una mujer de 32 años, manifestó que él la había agredido y amenazado de muerte. Al identificarlo, los efectivos descubrieron que estaba prófugo con pedido de captura nacional e internacional.

Quiénes son los otros detenidos por el crimen de Benjamín en Santa Fe

Su otro hermano, Darío Hereñú, de 34 años, fue detenido a mediados de mayo durante los primeros allanamientos realizados en Capitán Bermúdez, pocas horas después del hallazgo del cuerpo de Benjamín. Fue imputado formalmente por el fiscal Balbis como coautor de homicidio criminis causa y por el robo de las pertenencias de la víctima. Ya se le dictó prisión preventiva efectiva por 90 días

En tanto, Luciano “Tuta” Hereñú, de 23 años y sobrino de los tres hermanos anteriores. Enfrenta cargos por encubrimiento agravado y coautoría en el mismo homicidio. Al igual que Darío, el juez Carlos Gazza ya le dictó prisión preventiva por 90 días.

Fue capturado el miércoles 20 de mayo por la mañana en un operativo realizado en Villa Gobernador Gálvez. Los investigadores de la PDI llegaron a él tras recopilar diversas entrevistas y tareas de campo que lo ubicaron como uno de los partícipes que estuvo en el último contacto con la víctima

El crimen de Benjamín Scerra ocurrió el 9 de mayo. El joven habría asistido por voluntad propia a una reunión privada en la casa de los Hereñú donde, según la fiscalía, se habría generado una discusión. Al intentar defenderse o escapar, la víctima fue acorralada y atacada ferozmente con un arma blanca, recibiendo más de 20 puñaladas.