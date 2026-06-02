Crimen de Benjamín Scerra en Santa Fe: cayó la hermana de "El Corto"
La joven es familiar de Alexis Hereñu, principal acusado del asesinato. Tiene 25 años y ya tenía un pedido de captura vigente.
En el marco del crimen de Benjamín Scerra, el adolescente de 19 años que fue asesinado de más de 20 puñaladas en la localidad de Capitán Bermúdez, provincia de Santa Fe, la Policía detuvo a una de las hermanas de Alexis “El Corto” Hereñu, el principal acusado por el homicidio.
La detenida fue identificada como Fabiana Argentina Hereñú, de 25 años, sobre quien pesaba una orden de detención vigente y fue atrapada el lunes al mediodía por personal de la Dirección General de Policía de Investigaciones, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe. Su detención se suma a la reciente captura de su hermano Alan Alexis “El Corto” Hereñú en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires.
Las tareas investigativas desarrolladas por la Brigada Operativa del Distrito San Lorenzo de la PDI permitieron dar con la presencia de la sospechosa en la calle Herrera al 2000, en la ciudad de Rosario. A partir de este dato, efectivos policiales realizaron patrullajes por la zona logrando localizarla y detenerla.
La joven fue trasladada a la Base Operativa de la PDI Distrito San Lorenzo para la realización de las actuaciones de rigor. Posteriormente, por por orden del fiscal del Ministerio Público de la Acusación, quedó alojada en la Comisaría 7ª de la Unidad Regional XVII.
Así cayó “El Corto”, el principal acusado por el crimen de Benjamín Scerra
Hasta el momento, la investigación liderada por el fiscal Aquiles Balbis por el brutal asesinato de Benjamín Scerra, cuyo cuerpo fue hallado el pasado 14 de mayo en una zona de montes conocida como "El Espinillo”, suma cuatro personas detenidas. Todos los involucrados pertenecen a una misma familia: los Hereñú.
Alexis “El Corto” Hereñú es señalado por la Fiscalía como el presunto autor material del crimen. Se le atribuyen los delitos de robo calificado por el uso de arma blanca y homicidio criminis causa.
El sospechoso fue capturado el pasado sábado 30 de mayo en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, cuando la policía acudió a una vivienda en el barrio Villa Los Provincianos por un llamado al 911 a raíz de una denuncia por violencia de género. Su pareja, una mujer de 32 años, manifestó que él la había agredido y amenazado de muerte. Al identificarlo, los efectivos descubrieron que estaba prófugo con pedido de captura nacional e internacional.
Quiénes son los otros detenidos por el crimen de Benjamín en Santa Fe
Su otro hermano, Darío Hereñú, de 34 años, fue detenido a mediados de mayo durante los primeros allanamientos realizados en Capitán Bermúdez, pocas horas después del hallazgo del cuerpo de Benjamín. Fue imputado formalmente por el fiscal Balbis como coautor de homicidio criminis causa y por el robo de las pertenencias de la víctima. Ya se le dictó prisión preventiva efectiva por 90 días
En tanto, Luciano “Tuta” Hereñú, de 23 años y sobrino de los tres hermanos anteriores. Enfrenta cargos por encubrimiento agravado y coautoría en el mismo homicidio. Al igual que Darío, el juez Carlos Gazza ya le dictó prisión preventiva por 90 días.
Fue capturado el miércoles 20 de mayo por la mañana en un operativo realizado en Villa Gobernador Gálvez. Los investigadores de la PDI llegaron a él tras recopilar diversas entrevistas y tareas de campo que lo ubicaron como uno de los partícipes que estuvo en el último contacto con la víctima
El crimen de Benjamín Scerra ocurrió el 9 de mayo. El joven habría asistido por voluntad propia a una reunión privada en la casa de los Hereñú donde, según la fiscalía, se habría generado una discusión. Al intentar defenderse o escapar, la víctima fue acorralada y atacada ferozmente con un arma blanca, recibiendo más de 20 puñaladas.
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