Le faltaban 20 figuritas para completar el álbum del Mundial 2026 y su perro lo destruyó por completo

Como era de esperarse, el video de Vilma se volvió viral y rápidamente fue absuelta de toda culpa y cargo por el tribunal de las redes sociales.

perro album

Pero el sueño mundialista de Francisco, de 11 años, y Delfina, de 14, no terminó a pesar de la intervención artística de Vilma, sino que sus padres les compraron un nuevo álbum para reemplazar el que quedó hecho trizas.

Exportan "a mano" figuritas del Mundial 2026

Mientras tanto, miles de argentinos viajaron a Chile en las últimas semanas para comprar figuritas del Mundial 2026 en la tienda oficial Panini, ubicada en la comuna de Providencia (Región Metropolitana de Santiago).

Aunque se agotaron en nuestro país, los álbumes y las figuritas todavía se consiguen en tiendas de Chile como Falabella o París a apenas unos días del inicio del Mundial 2026, el más extenso de la historia hasta ahora gracias a la modificación realizada por la FIFA para que compitan 48 selecciones.