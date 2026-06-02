Le faltaban 20 figuritas para completar el álbum del Mundial 2026 y su perro lo destruyó por completo
Una mujer descubrió que la excusa de "se lo comió mi perro" en realidad era una explicación, y que aplica al final que tuvo su álbum del Mundial 2026.
Una mujer de Mar del Plata se volvió viral esta semana con la reacción de su perro salchicha tras ser descubierto in fraganti en el delito de la destrucción de propiedad privada, con el agravante de que el objeto afectado fue el álbum de figuritas del Mundial 2026.
"¿A vos te parece que está bien lo que hiciste? ¿Eh? ¿Quién hizo todo esto?", se escucha decir a la dueña de una simpática Daschund arlequín, o sea, una perra salchicha tricolor.
Según el sitio 0223.com, la perrita se llama Vilma, tiene apenas 5 meses y fue adoptada por una familia de Mar del Plata. La mascota ya está más embebida en el furor por el Mundial 2026 que cualquier argentino, como comprobaron sus dueños.
"¿Quién hizo todo esto? ¿Eh? No muevas la cola...", repitió la dueña del animal, consciente de que el lenguaje corporal de su mascota le indicaba todo lo que necesitaba saber: que la perra estaba dispuesta a jugar con todo, incluso con el álbum al que le faltaban sólo 20 de las 980 figuritas.
Como era de esperarse, el video de Vilma se volvió viral y rápidamente fue absuelta de toda culpa y cargo por el tribunal de las redes sociales.
Pero el sueño mundialista de Francisco, de 11 años, y Delfina, de 14, no terminó a pesar de la intervención artística de Vilma, sino que sus padres les compraron un nuevo álbum para reemplazar el que quedó hecho trizas.
Exportan "a mano" figuritas del Mundial 2026
Mientras tanto, miles de argentinos viajaron a Chile en las últimas semanas para comprar figuritas del Mundial 2026 en la tienda oficial Panini, ubicada en la comuna de Providencia (Región Metropolitana de Santiago).
Aunque se agotaron en nuestro país, los álbumes y las figuritas todavía se consiguen en tiendas de Chile como Falabella o París a apenas unos días del inicio del Mundial 2026, el más extenso de la historia hasta ahora gracias a la modificación realizada por la FIFA para que compitan 48 selecciones.
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