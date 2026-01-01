Gran pregunta: ¿hasta cuándo se dice "Feliz Año Nuevo"?
Hay dos corrientes: una lo extiende por unos pocos días y otra lo permite hasta bien entrado enero.
Celebrado el Año Nuevo, durante estos días es habitual saludar o despedirse de alguien con el típico “Feliz año” o “Feliz Año Nuevo”. Pero ¿hasta cuándo se ha de felicitar el nuevo año? ¿hay alguna norma protocolaria que lo contemple?
Año Nuevo: los que dicen que se puede decir hasta el 17 de enero
Según la tradición de los refranes, con la que se guiaban nuestros antepasados, nos encontramos con el modismo "Hasta San Antón, Pascuas son". Así, sería el 17 de enero la fecha tope para decir "Feliz Año Nuevo" y que nadie mire con cara rara.
En los blogs del diario español 20 Minutos, Carlos J. Redondo, editor de la web www.protocolo.orgs decía que: "Ni el protocolo ni la etiqueta contemplan una regla o norma sobre este asunto. Es una cuestión que tiene más que ver con la costumbre; que en cada lugar puede ser distinta. Lo más habitual es felicitar el año en los primero días de enero".
La segunda corriente: Reyes
"Generalmente, mientras duran las fiestas navideñas, hasta el día de Reyes, aproximadamente. No obstante, puede que te encuentres a una persona unos días después, que no has visto con anterioridad, y aprovechéis para felicitaros el año. Si hubiera que ponerle una fecha, podríamos decir que la primera semana de enero, de forma aproximada, sería un espacio de tiempo adecuado para felicitar el año nuevo".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario