Gran pregunta: ¿hasta cuándo se dice "Feliz Año Nuevo"?

En los blogs del diario español 20 Minutos, Carlos J. Redondo, editor de la web www.protocolo.orgs decía que: "Ni el protocolo ni la etiqueta contemplan una regla o norma sobre este asunto. Es una cuestión que tiene más que ver con la costumbre; que en cada lugar puede ser distinta. Lo más habitual es felicitar el año en los primero días de enero".