Grave ataque de un docente a una alumna en Olavarría: "Montonera, habría que cargarla en el baúl de un Falcon"

El profesor, especialista en gerontología y neurociencias, fue citado por el decano, Gustavo Otegui, y una hora después presentó la renuncia. De todas maneras, la Facultad señaló en una resolución del Consejo Académico que “la renuncia presentada por el docente involucrado no puede interpretarse como una circunstancia que elimine la necesidad de un pronunciamiento institucional respecto de los hechos denunciados”.

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“La Facultad posee la responsabilidad de preservar la memoria institucional de aquellas situaciones que afectan gravemente la convivencia universitaria, la integridad de las personas que forman su comunidad y los valores democráticos que sustentan la educación superior pública”, subrayó la institución en su “enérgico repudio” al episodio.

Tras el escándalo se supo que Ressia “esporádicamente había hecho comentarios que no se corresponden con los buscados” en la casa de estudios olavarriense. Docentes, no docentes y estudiantes expresaron su condena ante los hechos y pidieron que las acciones de la Facultad no cesen con la renuncia. Hablaron de que los sucesos “interpelan a toda la comunidad educativa” en el marco de la formación de profesionales de la salud y reafirmaron un inclaudicable compromiso con el Nunca Más.