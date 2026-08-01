Despidieron en San Juan a los cuatro funcionarios fallecidos en el trágico accidente del helicóptero
Se trata del subjefe de la Policía, Germán Videla; el director de Protección Civil, Carlos Heredia; el jefe de Bomberos, Rubén Castro, y el subjefe, Jorge Carbajal.
Una jornada de dolor se vivió este sábado en San Juan, donde se le brindó el último adiós a cuatro de las siete víctimas fatales del accidente de helicóptero ocurrido el miércoles pasado en Valle Fértil, inmediaciones del Parque Provincial Ischigualasto.
Se trata de los funcionarios provinciales que fallecieron en el trágico siniestro que involucró al helicóptero Bell 412, quienes fueron velados en la Catedral San Juan Bautista, de la capital sanjuanina: el subjefe de la Policía, Germán Videla; el director de Protección Civil, Carlos Heredia; el jefe de Bomberos, Rubén Castro, y el subjefe de Bomberos, Jorge Carbajal. Las otras víctimas fueron Matías Valenzuela (piloto del helicóptero), Andres Bosch (brigadista de AFE) y Rodrigo Aimeta (brigadista de AFE).
Luego de la multitudinaria misa de cuerpo presente, cientos de personas, entre familiares, allegados, integrantes de las fuerzas de seguridad, autoridades y vecinos, acompañaron el cortejo fúnebre que recorrió los lugares más representativos de la trayectoria profesional de las víctimas.
La caravana pasó por la Central de Policía, comisarías, la Dirección de Protección Civil y el Cuartel Central de Bomberos, donde compañeros de las fuerzas realizaron guardias de honor y despidieron a los funcionarios con aplausos y profundas muestras de incontenible emoción.
En tanto, el gobernador Marcelo Orrego despidió “a Rubén Castro, Jorge Carbajal, Carlos Heredia y Germán Videla con el profundo respeto que merecen quienes dedicaron su vida al servicio de los sanjuaninos”.
“Acompaño a sus familias, amigos y compañeros con mucho cariño. Su compromiso y su ejemplo permanecerán siempre en la memoria de nuestra provincia", expresó el mandatario provincial que se encuentra de viaje oficial en el exterior.
Qué se sabe del trágico accidente ocurrido en San Juan
Luego del rescate de las víctimas, se informó que se logró recuperar la caja negra del helicóptero Bell 412, lo que permitirá tener mayor información sobre que pudo haber ocurrido, ya que el dispositivo almacena las conversaciones en la cabina y los parámetros de funcionamiento de la aeronave durante todo el vuelo.
Una de las primeras líneas de investigación apunta a las condiciones meteorológicas al momento del vuelo, ya que en la zona donde ocurrió la tragedia había presencia de neblina y baja visibilidad, por lo que los peritos buscan establecer si esos factores pudieron afectar la operación de la aeronave.
Los investigadores también trabajan sobre las pericias del helicóptero siniestrado para determinar si existió una falla mecánica o técnica, sometiendo a la aeronave a distintos análisis y se revisará la documentación vinculada a su mantenimiento, además de reconstruir las comunicaciones previas al impacto y las condiciones en las que se desarrollaba el vuelo.
La causa está a cargo del fiscal federal Francisco Maldonado, quien comparte la investigación con la Policía de San Juan, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Gendarmería Nacional y la Junta de Seguridad en el Transporte (JST).
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