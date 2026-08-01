Despidieron en San Juan a los cuatro funcionarios fallecidos en el trágico accidente del helicóptero

“Acompaño a sus familias, amigos y compañeros con mucho cariño. Su compromiso y su ejemplo permanecerán siempre en la memoria de nuestra provincia", expresó el mandatario provincial que se encuentra de viaje oficial en el exterior.

Qué se sabe del trágico accidente ocurrido en San Juan

Luego del rescate de las víctimas, se informó que se logró recuperar la caja negra del helicóptero Bell 412, lo que permitirá tener mayor información sobre que pudo haber ocurrido, ya que el dispositivo almacena las conversaciones en la cabina y los parámetros de funcionamiento de la aeronave durante todo el vuelo.

Una de las primeras líneas de investigación apunta a las condiciones meteorológicas al momento del vuelo, ya que en la zona donde ocurrió la tragedia había presencia de neblina y baja visibilidad, por lo que los peritos buscan establecer si esos factores pudieron afectar la operación de la aeronave.

Los investigadores también trabajan sobre las pericias del helicóptero siniestrado para determinar si existió una falla mecánica o técnica, sometiendo a la aeronave a distintos análisis y se revisará la documentación vinculada a su mantenimiento, además de reconstruir las comunicaciones previas al impacto y las condiciones en las que se desarrollaba el vuelo.

La causa está a cargo del fiscal federal Francisco Maldonado, quien comparte la investigación con la Policía de San Juan, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Gendarmería Nacional y la Junta de Seguridad en el Transporte (JST).