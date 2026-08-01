Cierran el acceso a la Garganta del Diablo: por qué y hasta cuándo
Lo informó el Parque Nacional Iguazú ante la inminencia de crecidas en el río homónimo, a raíz de las proyecciones meteorológicas asociadas al fenómeno El Niño.
El Parque Nacional Iguazú informó que el paso a la Garganta del Diablo estará cerrado al menos durante 40 días, comenzando a contar desde el lunes 3 de agosto, ante eventuales crecidas extraordinarias en la cuenca hídrica.
“La decisión se sustenta en los pronósticos y análisis técnicos que anticipan crecidas del río Iguazú en los próximos meses”, informó la Administración de Parques Nacionales (APN), en el marco de las proyecciones meteorológicas asociadas al fenómeno El Niño.
De hecho, las empresas encargadas del monitoreo climático e hidrológico del sistema fluvial en la cuenca de Brasil coinciden en advertir que durante septiembre y octubre se prevén caudales elevados, con potencial para generar inundaciones extraordinarias que podrían afectar la infraestructura de ese sector.
De manera que la empresa concesionaria, Iguazú Argentina SA, solicitó a Parques la autorización para iniciar el repliegue preventivo de las pasarelas del Circuito Garganta del Diablo, que implica el retiro de los pisos y barandas con el objetivo de preservar estos elementos para su posterior reinstalación.
Según se informó, esas operaciones comenzarán el próximo lunes y se desarrollarán de manera progresiva durante 40 días, durante los cuales el acceso a la reconocida zona de las Cataratas del Iguazú estará totalmente restringido.
La mencionada empresa concesionaria indicó que cada componente de la infraestructura será trasladado a un sector seguro en la estación ferroviaria Garganta del Diablo, donde permanecerá acopiado hasta que las condiciones del cauce permitan, desde el punto de vista técnico, avanzar con el rearmado del sistema de pasarelas por las que circulan decenas de miles de personas cada semana.
Las mismas fuentes señalaron que julio finalizó con un balance positivo para la actividad turística en Puerto Nacional Iguazú, impulsado por el receso invernal, superando en la última semana del mes los 143 mil visitantes, evidenciando una importante recuperación durante la segunda quincena.
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