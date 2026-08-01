Cierran el acceso a la Garganta del Diablo: por qué y hasta cuándo

La mencionada empresa concesionaria indicó que cada componente de la infraestructura será trasladado a un sector seguro en la estación ferroviaria Garganta del Diablo, donde permanecerá acopiado hasta que las condiciones del cauce permitan, desde el punto de vista técnico, avanzar con el rearmado del sistema de pasarelas por las que circulan decenas de miles de personas cada semana.

Las mismas fuentes señalaron que julio finalizó con un balance positivo para la actividad turística en Puerto Nacional Iguazú, impulsado por el receso invernal, superando en la última semana del mes los 143 mil visitantes, evidenciando una importante recuperación durante la segunda quincena.