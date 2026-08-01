Javier Milei volvió a banalizar la frase "Nunca Más" para referirse al Banco Central: el posteo

Asimismo, Milei focalizó su embestida en la gestión económica posterior a la crisis de 2001, cuestionando duramente a los sectores que defendieron el fin del régimen de paridad cambiaria. En esa línea, remarcó que "desde la estafa que implicó el abandono de la convertibilidad, en lo que va del siglo XXI la tasa de inflación acumulada asciende a 168.580%", desacreditando la promesa de una política monetaria bajo "criterios de racionalidad científica".