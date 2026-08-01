Javier Milei volvió a banalizar la frase "Nunca Más" para referirse al Banco Central: el posteo
En lo que configura una frase con total significancia para la historia argentina, Milei vuelve a hacer uso indiscriminado de ella para referirse al BCRA.
La última cadena nacional del presidente Javier Milei no pasó desapercibida y dejó una fuerte repercusión política y económica. El foco principal estuvo en una iniciativa parlamentaria para penalizar la emisión monetaria, pero lo que más revuelo generó fue el uso de estadísticas desmesuradas para graficar el deterioro del peso argentino.
Con el objetivo de respaldar la necesidad de una reforma estructural del Banco Central (BCRA) y blindar definitivamente su independencia, el mandatario apeló a su habitual estilo confrontativo y desplegó una batería de números astronómicos que buscan ilustrar el costo que tuvo la inflación para el país a lo largo de las décadas.
Cifras de 20 dígitos y críticas al post-convertibilidad
Durante su alocución, el jefe de Estado apuntó de lleno contra el historial de la autoridad monetaria desde su origen en el siglo pasado: "La tasa de inflación acumulada desde la creación del BCRA asciende a más de 12.819.532.788.614.400%. Es una cifra de 20 dígitos. Es la inflación acumulada desde 1935", sentenció el Presidente.
Asimismo, Milei focalizó su embestida en la gestión económica posterior a la crisis de 2001, cuestionando duramente a los sectores que defendieron el fin del régimen de paridad cambiaria. En esa línea, remarcó que "desde la estafa que implicó el abandono de la convertibilidad, en lo que va del siglo XXI la tasa de inflación acumulada asciende a 168.580%", desacreditando la promesa de una política monetaria bajo "criterios de racionalidad científica".
El posteo de Javier Milei que generó bronca en redes sociales
Como ya ha hecho en otras oportunidades, el Presidente utilizó nuevamente la frase "Nunca Más" -bandera del país para repudiar la última dictadura militar, en donde se cometieron asesinatos, desapariciones y robos de bebés- para referirse a la tasa de inflación desde la creación del Banco Central mencionada en cadena nacional.
Cabe señalar que el duro diagnóstico utilizado por el mandatario busca sentar las bases conceptuales para acelerar el debate legislativo. Con el argumento de que el Banco Central ha sido históricamente una herramienta de financiamiento del déficit fiscal, el Ejecutivo nacional pretende instalar un candado legal definitivo a la creación de dinero, planteando el debate en términos de una reparación histórica frente a décadas de desvalorización de la moneda.
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