Grave caso en Misiones: murió jugando al pádel y el complejo no tenía habilitación

Si bien especialistas coinciden en que este tipo de predios no está obligado a contar con personal médico permanente ni desfibriladores, sí deben estar habilitados y cumplir con las normativas vigentes.

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En este contexto, la Justicia busca determinar posibles responsabilidades, mientras crecen los cuestionamientos sobre las condiciones del lugar y las circunstancias en las que una actividad recreativa terminó en tragedia.