Grave caso en Misiones: murió jugando al pádel y el complejo no tenía habilitación
El predio funcionaba como "obra nueva" y no contaba con autorización municipal. Investigan posibles irregularidades y fallas en la asistencia a la víctima.
Un hombre de 46 años murió tras descompensarse mientras jugaba al pádel en Posadas, Misiones. El complejo donde ocurrió el trágico hecho no contaba con habilitación municipal para funcionar.
El episodio ocurrió el viernes por la noche, alrededor de las 21:15, cuando la víctima, identificada como Federico Gerardo Alegre, tras finalizar uno de los sets, comenzó a sentirse mal, se dirigió hacia un pasillo y se desplomó. Fue trasladado en ambulancia al Hospital Madariaga, donde ingresó sin signos vitales.
En las últimas horas, un testigo que se encontraba en el lugar advirtió que hubo demoras en la llegada del servicio médico y la ambulancia no contaba con equipamiento clave, como un desfibrilador. También cuestionó la preparación del personal interviniente y aseguró que el traslado al hospital se extendió entre 35 y 40 minutos.
En ese contexto, se conoció un dato que suma polémica, el complejo donde ocurrió el hecho no contaba con habilitación municipal para funcionar. De acuerdo con las verificaciones realizadas en el predio, ubicado sobre la avenida Blas Parera, casi Francisco de Haro, el lugar figura como "obra nueva" y aún estaba en construcción.
En el espacio había carteles que anunciaban futuras canchas de pádel y un local comercial, además de sectores cerrados y sin las condiciones formales para desarrollar la actividad, lo que refuerza la sospecha de que operaba sin autorización. A esto se suma la falta de señalización visible con números de emergencia y la ausencia de protocolos claros de actuación ante situaciones críticas.
Si bien especialistas coinciden en que este tipo de predios no está obligado a contar con personal médico permanente ni desfibriladores, sí deben estar habilitados y cumplir con las normativas vigentes.
En este contexto, la Justicia busca determinar posibles responsabilidades, mientras crecen los cuestionamientos sobre las condiciones del lugar y las circunstancias en las que una actividad recreativa terminó en tragedia.
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