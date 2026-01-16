Grave denuncia por maltrato a bebés en un jardín de Santa Fe: el descargo de la directora

Finalmente, señaló: "Me voy a hacer cargo personalmente, ya que no tengo ninguna respuesta de las otras dos. Entiendo el enojo de toda la familia y les doy la razón. Entiendo de toda la situación y les doy la razón", manifestó.

Las familias rechazaron el pedido de disculpas de la responsable al considerarlo un discurso "armado" y carente de sinceridad.

En declaraciones a RadioFlash 89.3, manifestaron que no perciben un arrepentimiento real, sino una estrategia legal. En paralelo, el municipio de Villa Constitución concretó la clausura preventiva del establecimiento en calle Dorrego para avanzar con la investigación por maltrato infantil.