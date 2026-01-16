Grave denuncia por maltrato a bebés en un jardín de Santa Fe: el descargo de la directora
Tras admitir su responsabilidad y ofrecer un resarcimiento económico a los padres, Milagros Capella enfrenta la clausura preventiva del lugar.
En las últimas horas, un grave caso de maltrato infantil tomó relevancia, luego de que los padres que envían a sus bebés al jardín maternal "Manitos a la obra" de Santa Fe denunciaran al establecimiento, con videos donde se ve claramente a una de las maestras gritando y sacudiendo a una beba.
La denuncia surgió gracias a grabaciones de tres auxiliares que registraron el maltrato creciente de tres maestras, el cual comenzó con "tirones de orejas" e incluía agresiones al personal. Los videos muestran a docentes zamarreando y empujando a bebés al suelo.
Tras la difusión de las pruebas, familias se manifestaron en la Plaza de la Constitución para exigir justicia. Posterior a ello, la directora del lugar, Milagros Capella, realizó un fuerte descargo con pedido de disculpas incluido, lo que no hizo más que aumentar la bronca de los padres.
El descargo de la directora que encendió la bronca de los padres
Con un video casero, la máxima autoridad del jardín maternal prometió compensar a las familias afectadas: "Hola. Yo soy Milagros Capella y vengo a pedir una disculpa por todo lo sucedido. Me hago cargo por no saber y ser incompetente en mi trabajo. Y no haberme percatado de la situación", comenzó diciendo.
Y añadió: "Para los que no saben, la niña que agarran del brazo es mi sobrina y yo nunca permitiría que le pase algo a ella ni a ningún otro niño. Estoy a disposición para cualquier madre o padre. Vengo a dar la cara y no me voy a borrar, incluso, con el dinero de las inscripciones y colonia".
Finalmente, señaló: "Me voy a hacer cargo personalmente, ya que no tengo ninguna respuesta de las otras dos. Entiendo el enojo de toda la familia y les doy la razón. Entiendo de toda la situación y les doy la razón", manifestó.
Las familias rechazaron el pedido de disculpas de la responsable al considerarlo un discurso "armado" y carente de sinceridad.
En declaraciones a RadioFlash 89.3, manifestaron que no perciben un arrepentimiento real, sino una estrategia legal. En paralelo, el municipio de Villa Constitución concretó la clausura preventiva del establecimiento en calle Dorrego para avanzar con la investigación por maltrato infantil.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario