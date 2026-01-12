Tiroteo en México: quién era "Jona", el peluquero argentino asesinado en Tulum

Estaba en pareja desde hacía varios años con Lucina, de 32 años. Cuando él ya estaba en México, ambos se enteraron que iban a ser padres.

Jonatan Emanuel Minucci

Ante esta grata sorpresa, Jonatan decidió planear su regreso a Argentina con la idea de abrir una nueva peluquería en la ciudad de San Lorenzo y buscar una casa para su nueva familia.

“Jona falleció de una manera muy cruel en México, a donde había viajado con la ilusión de trabajar por unos meses y construir un futuro mejor”, expresaron sus allegados en las redes sociales, donde publicaron múltiples mensajes de despedida.

Tras el hecho, el Consulado argentino en México fue notificado del hecho y comenzó las gestiones correspondientes para la repatriación del cuerpo y la asistencia a la familia.

En ese sentido, los familiares de Jonathan Minucci iniciaron una colecta con el fin de recaudar dinero para poder repatriar sus restos.

"La logística es muy costosa y nos excede. Necesitamos de la ayuda de todos ustedes: amigos, conocidos, clientes y cada persona donde seguramente mi hermano dejó una huella de cariño", expresó su hermana, quien compartió los datos: el alias es JONA.REGRESO.ARG, el CBU 0000003100041824436446, cuenta a nombre de Jaquelina Estefanía Minucci.