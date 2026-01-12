Tiroteo en México: quién era "Jona", el peluquero argentino asesinado en Tulum
Jonatan Emanuel Minucci tenía 37 años y había viajado a México para trabajar durante la temporada de verano.
Jonatan Emanuel Minucci tenía 37 años y había viajado a México con la idea de trabajar por unos meses y juntar dinero. Tenía pensado regresar al país en febrero, pero fue asesinado durante un tiroteo en la ciudad de Tulum.
El hecho ocurrió en la previa de un festival de música electrónica que se realizaba en el cenote Vesica el viernes por la tare, donde un grupo de atacantes llegaron en moto y abrieron fuego contra trabajadores vinculados al evento. Testigos reportaron al menos ocho detonaciones.
Según trascendió, el peluquero argentino sufrió múltiples impactos de bala en el cuello, el rostro, los brazos y el torax. Permaneció internado en el Hospital General IMSS-Bienestar de Playa del Carmen en grave estado y, pese a los esfuerzos del personal médico, falleció.
“Jona”, como le decían sus allegados, era oriundo de la localidad de Fray Luis Beltrán, en la provincia de Santa Fe, donde se desempeñaba como peluquero de profesión.
El santafesino, de 37 años, había llegado a México en noviembre con la idea de trabajar por unos meses y juntar algo de dinero. Una vez en Tulum, hizo changas de plomería y electricidad, y también trabajó como personal de seguridad en bares.
Estaba en pareja desde hacía varios años con Lucina, de 32 años. Cuando él ya estaba en México, ambos se enteraron que iban a ser padres.
Ante esta grata sorpresa, Jonatan decidió planear su regreso a Argentina con la idea de abrir una nueva peluquería en la ciudad de San Lorenzo y buscar una casa para su nueva familia.
“Jona falleció de una manera muy cruel en México, a donde había viajado con la ilusión de trabajar por unos meses y construir un futuro mejor”, expresaron sus allegados en las redes sociales, donde publicaron múltiples mensajes de despedida.
Tras el hecho, el Consulado argentino en México fue notificado del hecho y comenzó las gestiones correspondientes para la repatriación del cuerpo y la asistencia a la familia.
En ese sentido, los familiares de Jonathan Minucci iniciaron una colecta con el fin de recaudar dinero para poder repatriar sus restos.
"La logística es muy costosa y nos excede. Necesitamos de la ayuda de todos ustedes: amigos, conocidos, clientes y cada persona donde seguramente mi hermano dejó una huella de cariño", expresó su hermana, quien compartió los datos: el alias es JONA.REGRESO.ARG, el CBU 0000003100041824436446, cuenta a nombre de Jaquelina Estefanía Minucci.
