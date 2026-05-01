Brasil: prendió fuego su moto por enojarse en un control y dejó a su madre en estado crítico

“No, por el amor de Dios”, le suplicó la mujer, pero el hombre no desistió y le gritó: “¡Salí de ahí, mamá!”, antes de encender el fuego. Las llamas envolvieron rápidamente el vehículo y alcanzaron a la mujer, que cayó al suelo con graves quemaduras. Tanto el agresor como otras personas intentaron asistirla mientras los policías se replegaban para evitar mayores riesgos.

hombre prendió fuego su moto y quemo a su madre

Posteriormente, la mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Dr. Jayme Santos Neves, donde permanece internada en estado crítico. Oliveira también sufrió quemaduras y fue atendido en el mismo centro de salud. Tras recibir el alta, fue detenido y trasladado al sistema penitenciario.

La Justicia decidió que permanezca bajo custodia, imputado por tentativa de homicidio con uso de fuego, incendio y resistencia a la autoridad. El caso generó una fuerte repercusión por la violencia del episodio y por el dramático desenlace familiar, que dejó a una mujer luchando por su vida tras intentar evitar una tragedia mayor.