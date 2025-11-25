Grave episodio en Munro: demoraron al chofer de un viaje de egresados porque dio positivo en test de drogas

"Gracias a Dios la gente de Munro hizo el pedido. Se negaba el chofer, ¿eh? Demoraba y tuvo que venir la Policía. Ahí hizo la prueba. Dio positivo", reveló.

Las drogas que aparecieron en el test del choferon fue marihuana y cocaína, pero su compañero dio negativo en las mismas pruebas. De todos modos hacía falta un compañero de ruta: no podía salir sólo el que estaba en condiciones de trabajar.

A los efectos, Plusmar mandó un nuevo chofer para realizar el trayecto. Pero como no había cumplido la cantidad necesaria de horas de descanso entre un viaje y otro hizo falta otro candidato, también enviado por la compañía de transporte de pasajeros, para lograr el cometido.

Finalmente el grupo salió de Munro pasadas las 13 de este martes, cuando había pasajeros que estaban esperando desde las 5 de la mañana.

"Me da la sensación de que venían esquivando controles, porque en la Panamericana agarraron todo por colectora", agregó la China sobre el modo en que comenzó el viaje.

"Yo no sabía que era un trámite que se pedía una semana antes. Me enteré anoche y la única opción en el pueblo era la Guardia Urbana, que hace el test de alcoholemia y piden que los papeles estén en regla. Pero el control que hay que hacer es el que se hace una semana antes con la CNRT", explicó la madre, que está encargada del grupo junto a otros padres.

"No interviene el colegio. La empresa es Lake Travel, que no se borraron ni nada. Están en contacto con nosotros. Parece que ahora no es obligatorio que las empresas lo pidan", señaló.