Grave episodio en Munro: demoraron al chofer de un viaje de egresados porque dio positivo en test de drogas
"Me da la sensación de que venían esquivando controles, porque en la Panamericana agarraron todo por colectora", señaló la madre de uno de los pasajeros.
Un grupo de egresados de la provincia de Buenos Aires pasó toda la mañana del martes a la espera de que la empresa Plusmar les mandara un chofer de micro que no estuviese drogado ni mal dormido dado que el conductor original dio positivo por uso de drogas.
"Teníamos que salir de Exaltación de la Cruz a las 5 de la mañana y salimos 6.30. Ahí le hicimos el control de alcoholemia y le pidió los papeles (personal de) la Guardia Urbana de Exaltación. De ahí nos fuimos a Escobar y de Escobar vinimos para Munro. En Munro los padres habían pedido a la CNRT el control y ahí dio positivo el test de cocaína y de marihuana", relató China, la madre de uno de los egresados.
En declaraciones televisivas la China, explicó que su hijo y otros tres estudiantes de la Escuela N°16 del Paraje Etchegoyen, en la localidad de Exaltación de la Cruz, se subieron en una YPF al micro de la empresa de transporte de pasajeros Plusmar y arrancaron el viaje .
La siguiente parada fue en Escobar, donde se subió un grupo de 14 estudiantes de otra secundaria que habían contratado el mismo viaje de egresados a través de la compañía Lake Travel. El destino final es Cariló, una de las playas más elegidas de la provincia de Buenos Aires, pero antes de llegar a la ruta había una tercera posta, en Munro.
"Nosotros, como padres primerizos, no sabíamos que se tenía que hacer el test de sustancias. Nos dijeron desde la empresa que teníamos que 'pedir CNRT', eso fue todo lo que nos dijeron", explicó China, para quien "se ve que las empresas no lo hacen, lo tienen que hacer lo padres".
"Gracias a Dios la gente de Munro hizo el pedido. Se negaba el chofer, ¿eh? Demoraba y tuvo que venir la Policía. Ahí hizo la prueba. Dio positivo", reveló.
Las drogas que aparecieron en el test del choferon fue marihuana y cocaína, pero su compañero dio negativo en las mismas pruebas. De todos modos hacía falta un compañero de ruta: no podía salir sólo el que estaba en condiciones de trabajar.
A los efectos, Plusmar mandó un nuevo chofer para realizar el trayecto. Pero como no había cumplido la cantidad necesaria de horas de descanso entre un viaje y otro hizo falta otro candidato, también enviado por la compañía de transporte de pasajeros, para lograr el cometido.
Finalmente el grupo salió de Munro pasadas las 13 de este martes, cuando había pasajeros que estaban esperando desde las 5 de la mañana.
"Me da la sensación de que venían esquivando controles, porque en la Panamericana agarraron todo por colectora", agregó la China sobre el modo en que comenzó el viaje.
"Yo no sabía que era un trámite que se pedía una semana antes. Me enteré anoche y la única opción en el pueblo era la Guardia Urbana, que hace el test de alcoholemia y piden que los papeles estén en regla. Pero el control que hay que hacer es el que se hace una semana antes con la CNRT", explicó la madre, que está encargada del grupo junto a otros padres.
"No interviene el colegio. La empresa es Lake Travel, que no se borraron ni nada. Están en contacto con nosotros. Parece que ahora no es obligatorio que las empresas lo pidan", señaló.
