Gualeguaychú: extraño "ente" atacó al policía de guardia en una comisaría

El extraño suceso ocurrió cuando los presos escucharon ruidos extraños, golpes y gritos en las celdas del piso superior, adonde el policía Mauro Reinaldi subió para saber qué pasaba. Entonces se oyeron golpes al tiempo que el efectivo policial pedía ayuda, para terminar cayendo por las escaleras.

El policía fue internado en el hospital Centenario, con lesiones como rasguños en el cuello, el pecho, los brazos y hasta una cruz en la espalda marcada con tres dedos “como si fueran pezuñas”. Pero ya fue dado de alta y se encuentra en su domicilio. En tanto, las personas detenidas en el lugar solicitaron ser trasladadas.

Por su parte, las autoridades policiales decidieron convocar a un sacerdote para “bendecir el lugar” ante la extraña aparición. El cura Mauricio Landra calificó el hecho de “inexplicable” y dijo no saber con certeza lo que pasó.

Relato del horror

En declaraciones a Radio Máxima de Gualeguaychú, Reinaldi relató que cuando llegó al lugar donde se producían los ruidos "siento como que me agarran desde adentro de una celda y empiezo a forcejear como con una persona toda de negro, encapuchada. Quedé todo rasguñado".

"Entré en nerviosismo, pedí auxilio y socorro, me oriné; esta persona me quería matar, no tenía otra intención. Era un ente, no sé cómo llamarlo. La fuerza es impresionante, no me lo podía sacar de encima", aseguró el policía.