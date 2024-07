El papá de Loan reclamó la presencia de Gustavo Valdés en 9 de Julio: "Que abra la cabecita"

"No tenemos ninguna información. Estamos como el primer día, así que seguimos esperando buenas noticias pero no aparece nada. Los abogados no nos dieron ningún dato nuevo. Estamos en el punto cero, como siempre", remarcó José respecto a la investigación, luego de que la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, comenzara con las indagatorias a los ocho detenidos.