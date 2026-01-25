Incendios forestales en Chubut: preocupación por nuevos focos activos
Tras el calor extremo y las fuertes ráfagas de viento, brigadistas trabajan contrarreloj para evitar que el fuego avance hacia zonas pobladas.
Las condiciones climáticas adversas volvieron a encender las alarmas en Chubut. Durante este domingo, se registró la reactivación de tres focos de incendios forestales que avanzan en el Parque Nacional Los Alerces, en el área de Villa Lago Rivadavia y en las cercanías de la localidad de Cholila.
La combinación de altas temperaturas y vientos intensos complicó el trabajo de los equipos que combaten las llamas desde hace varios días. La situación es especialmente delicada en Los Alerces, donde el fuego se desplaza de forma impredecible debido a los cambios constantes en la dirección del viento.
“Está muy complicado. Tenemos el fuego de los dos extremos. Si bien tenemos cubiertas las líneas con varios equipos, estamos muy complicados con la situación porque hay una rotación de viento con ráfagas que superan los 50 kilómetros por hora”, explicó Laura Mirantes, coordinadora del comité contra incendios del Parque Nacional, en diálogo con TN de Noche.
Según detalló la funcionaria, las llamas avanzan por zonas de difícil acceso y se generan focos secundarios a partir del material encendido que el viento transporta a grandes distancias. “Eso hace que no nos podamos anticipar y que tengamos que trabajar en retroceso”, agregó.
Las autoridades aclararon que se trata de focos diferentes a los que permanecían activos la semana pasada, aunque el impacto ya es significativo: el fuego consumió más de 35 mil hectáreas en la región.
En el operativo participan cerca de 500 personas, entre brigadistas, bomberos y personal especializado en manejo del fuego, que trabajan de manera articulada. A esto se suma el apoyo aéreo con helicópteros hidrantes y un avión que sobrevuela la zona para relevar el avance del incendio y definir estrategias.
Mirantes también advirtió sobre un posible escenario aún más complejo si las condiciones no mejoran. En caso de que los vientos mantengan la misma dirección, existe preocupación por un eventual avance de las llamas hacia la ciudad de Esquel, lo que mantiene en alerta a las autoridades provinciales y nacionales.
