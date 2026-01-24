Incendios devastadores en Chubut: intervienen el Parque Nacional Los Alerces
La “negligencia, falta de previsión y errores estratégicos" demostrados por la gestión del área protegida derivaron en la intervención pedida por la provincia.
La Administración de Parques Nacionales (APN) dispuso este sábado intervenir el Parque Nacional Los Alerces, luego de que el gobernador del Chubut, Ignacio Torres, y la Cámara de Turismo de esa provincia formalizaran solicitudes en ese sentido al Gobierno Nacional.
Según trascendió del organismo conducido por Sergio Álvarez, la intervención se lleva adelante con el objetivo de asegurar la regularización de su funcionamiento institucional, operativo y administrativo, así como la adecuada tutela de los bienes ambientales protegidos.
La misma será ejercida por un Comité de Intervención, el cual asumirá transitoriamente las funciones y atribuciones propias de la Intendencia del Parque Nacional, conforme la normativa interna vigente, hasta tanto se disponga lo contrario, se informó.
La medida se enmarca en los devastadores incendios declarados en las áreas protegidas chubutenses bajo jurisdicción de la APN y se vincula a una presunta “negligencia” que, según denunciaron desde la provincia patagónica, mostró la administración del Parque desde que la emergencia se desató, a principios de diciembre pasado.
El pedido de Ignacio torres y la Cámara de Turismo del Chubut
Como se informó, el gobernador Ignacio Torres había solicitado al Gobierno Nacional que evalúe la remoción de todas las autoridades del Parque Nacional Los Alerces, con fuertes cuestionamientos por la gestión de los incendios que azotan esa región cordillerana de la Patagonia.
La solicitud oficial fue realizada tras un duro pronunciamiento de la Cámara de Turismo de Chubut (CATCh), presidida por Griselda Boiraz, que acusó a las autoridades del área protegida de “incumplimiento de los deberes inherentes a sus funciones” y una “deficiente conducción operativa” durante la emergencia.
En un comunicado dirigido al presidente de la Administración de Parques Nacionales (APN), Sergio Martín Álvarez, la entidad advierte sobre “negligencia, falta de previsión, errores estratégicos y una comunicación institucional inadecuada”.
También denuncia la falta de articulación con autoridades locales, la subestimación del riesgo y la demora en la solicitud de apoyo logístico y aéreo para combatir las llamas que siguen activas y con serio riesgo de extenderse.
El documento fechado el 20 de enero último y difundido por estas horas, sostiene que el incendio se originó entre el 6 y el 8 de diciembre del año pasado por la caída de un rayo en el brazo sur del Lago Menéndez, pero fue detectado recién el 9 de diciembre.
Durante semanas no se tomaron medidas contundentes para su contención, lo que derivó en una expansión descontrolada a partir de enero, se advierte. “Este escenario extremo no puede atribuirse a un hecho imprevisible, sino que es la consecuencia directa de una cadena previa de omisiones y errores de conducción”, afirma la Cámara.
Finalmente, solicita una auditoría independiente, la designación de nuevas autoridades con experiencia en manejo de incendios forestales, la implementación de un sistema de información pública y obligatoria y la convocatoria urgente a una mesa regional participativa.
