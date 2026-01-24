Incendios devastadores en Chubut: intervienen el Parque Nacional Los Alerces

La solicitud oficial fue realizada tras un duro pronunciamiento de la Cámara de Turismo de Chubut (CATCh), presidida por Griselda Boiraz, que acusó a las autoridades del área protegida de “incumplimiento de los deberes inherentes a sus funciones” y una “deficiente conducción operativa” durante la emergencia.

En un comunicado dirigido al presidente de la Administración de Parques Nacionales (APN), Sergio Martín Álvarez, la entidad advierte sobre “negligencia, falta de previsión, errores estratégicos y una comunicación institucional inadecuada”.

También denuncia la falta de articulación con autoridades locales, la subestimación del riesgo y la demora en la solicitud de apoyo logístico y aéreo para combatir las llamas que siguen activas y con serio riesgo de extenderse.

El documento fechado el 20 de enero último y difundido por estas horas, sostiene que el incendio se originó entre el 6 y el 8 de diciembre del año pasado por la caída de un rayo en el brazo sur del Lago Menéndez, pero fue detectado recién el 9 de diciembre.

incendios chubut 2

Durante semanas no se tomaron medidas contundentes para su contención, lo que derivó en una expansión descontrolada a partir de enero, se advierte. “Este escenario extremo no puede atribuirse a un hecho imprevisible, sino que es la consecuencia directa de una cadena previa de omisiones y errores de conducción”, afirma la Cámara.

Finalmente, solicita una auditoría independiente, la designación de nuevas autoridades con experiencia en manejo de incendios forestales, la implementación de un sistema de información pública y obligatoria y la convocatoria urgente a una mesa regional participativa.