El mensaje de Kicillof ante los incendios forestales: "Aunque nos quieran imponer el individualismo"
El Gobernador compartió por redes sociales imágenes que muestran una jornada de sensibilización, formación y difusión de acciones vinculadas a la gestión del riesgo de incendios forestales.
"Aunque nos quieran imponer el individualismo como única salida, la Provincia de Buenos Aires siempre va a responder con solidaridad y con todos sus recursos a disposición, como lo hizo y seguirá haciendo ante los incendios forestales y cada emergencia que atraviese nuestro pueblo", escribió el mandatario provincial en sus redes sociales este sábado.
"Esos mismos valores solidarios y de cuidado de los demás son los que compartimos con los miles de jóvenes que participan del campamento scout Rover Moot Nacional en Necochea. ¡Gracias por recibirnos en este gran encuentro y por trabajar junto a nosotros por el bienestar de nuestra gente!", añadió Kicillof.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires escribió estos mensajes tras participar este sábado de una jornada de sensibilización, formación y difusión de acciones vinculadas a la gestión del riesgo de incendios forestales. Fue en el marco de la 7º edición del campamento de scouts “Rover Moot Nacional”, en la ciudad de Necochea, junto al director provincial de Defensa Civil, Fabián García, y el intendente local, Arturo Rojas.
La actividad incluyó un simulacro de combate de incendios con helicópteros, una charla informativa sobre las tareas que realizan los brigadistas forestales y una exposición de materiales específicos utilizados en las acciones de gestión del riesgo. Además, el Gobernador recorrió el campamento organizado por los scouts para el evento que reúne a más de 4.500 jóvenes de entre 18 y 22 años.
En noviembre de 2025 el Ministerio de Seguridad de la Provincia y la Asociación de Scouts de Argentina firmaron un convenio para la colaboración en emergencias y desastres que, además, incluye políticas para la formación en incendios forestales y materiales peligrosos.
El gobierno bonaerense lleva adelante un plan de Contingencia para Manejo del Fuego, en el marco del Operativo de Sol a Sol que se despliega en todos los destinos turísticos de la provincia. Bajo la coordinación de la Dirección Provincial de Defensa Civil, cuenta con la participación de 17.550 bomberos voluntarios, 1.040 bomberos de la Policía y un cuerpo de 518 bomberos voluntarios formados específicamente para incendios forestales.
Estuvieron presentes por Scouts de Argentina su presidenta, Luján Peciña, y el director ejecutivo, Lucas Piangatelli; y por parte de la Fundación Scouts, la presidenta, Marina Rustán; el vicepresidente, Mauro Tereszko; y el director Adrián Colonna.
