El mensaje de Kicillof ante los incendios forestales: "Aunque nos quieran imponer el individualismo"

En noviembre de 2025 el Ministerio de Seguridad de la Provincia y la Asociación de Scouts de Argentina firmaron un convenio para la colaboración en emergencias y desastres que, además, incluye políticas para la formación en incendios forestales y materiales peligrosos.

El gobierno bonaerense lleva adelante un plan de Contingencia para Manejo del Fuego, en el marco del Operativo de Sol a Sol que se despliega en todos los destinos turísticos de la provincia. Bajo la coordinación de la Dirección Provincial de Defensa Civil, cuenta con la participación de 17.550 bomberos voluntarios, 1.040 bomberos de la Policía y un cuerpo de 518 bomberos voluntarios formados específicamente para incendios forestales.

Estuvieron presentes por Scouts de Argentina su presidenta, Luján Peciña, y el director ejecutivo, Lucas Piangatelli; y por parte de la Fundación Scouts, la presidenta, Marina Rustán; el vicepresidente, Mauro Tereszko; y el director Adrián Colonna.